Superbike: Roberto Tamburini al via del Mondiale su Yamaha

Roberto Tamburini è un pilota che non si arrende mai. In passato ha gareggiato nel Mondiale 125, la sua vita è stata poi molto movimentata ma ora debutta nel Campionato Mondiale Superbike su Yamaha del MotoXRacing World SBK Team. La notizia era nell’aria già da qualche giorno ed ora è ufficiale.

Il Tambu è da anni tra i protagonisti a livello italiano ed internazionale ma non era ancora approdato alla classe regina. A 15 anni ha partecipato al Mondiale 125, a 17 è passato alle 4 tempi ed ha conquistato ottimi risultati. In Supersport è stato spesso tra big anche con moto privatissime, come la Yamaha del Bike Service e la Honda di Lorini. In Superstock 1000 ha collezionato vittorie e podi. È stato Vice-Campione del Mondo Superstock 1000 sia nel 2015 che nel 2018.

In passato ha gareggiato in Superbike ma nel Campionato Italiano 2015, proprio con MotoXRacing. In quella occasione aveva lottato per il titolo tricolore fino all’ultima gara, classificandosi poi secondo alle spalle di Pirro. Nel 2021 ha vinto il National Trophy ed ora partecipa dunque al Mondiale Superbike.

“Sono molto felice di debuttare nel Mondiale Superbike – afferma Roberto Tamburini – In teoria avremmo dovuto fare il Mondiale Supersport invece riusciamo a fare la Superbike. Ringrazio il team Yamaha MotoxRacing, nella persona di Sandro Carusi, per questa grande opportunità. È una bella sfida sia per il team che per me. Siamo partiti in ritardo ma cercheremo di fare il possibile e migliorarci sempre di più. La moto è nuova ed tutto diverso, sia livello di guida che di metodologia di lavoro.

A 31 anni affronti questa nuova, grande, avventura.

“Sarà una sfida difficile, anche a livello fisico. È la prima volta che farò 3 gare in un week-end. Tra l’altro i mesi scorsi ho avuto il Covid e sono stato fermo a lungo, senza allenarmi. Più si andrà avanti nel corso della stagione e più riusciremo a migliorare. All’inizio dovremo stringere i denti.

Affrontiamo tanti piloti, squadre e moto super competitive. Sarà dunque molto impegnativo ma bello e motivante. Speriamo di riuscire a toglierci qualche soddisfazione. L’obbiettivo è portare avanti un percorso di crescita insieme e raggiungere il massimo. Sono molto emozionato e carico per questa nuova avventura”.