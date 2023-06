Superbike, Rinaldi vuole convincere Ducati: obiettivo rinnovo

Michael Ruben Rinaldi sa che per convincere Ducati a rinnovargli il contratto deve fare risultati e a Misano ha iniziato benissimo. Secondo posto in Gara 1 a Misano dietro a un imprendibile Alvaro Bautista. Ha ottenuto il massimo possibile e aveva bisogno di una prestazione così. Adesso deve avere continuità e fare bene sia la Superpole Race sia Gara 2.

Superbike Misano, Rinaldi felice del risultato finale

Rinaldi è molto soddisfatto della sua seconda posizione di oggi: “È stato incredibile il passo gara che ho avuto e non me l’aspettavo. Sono davvero felice della performance. Alvaro è stato fortissimo come sempre. Ora voglio capire dove posso migliorare, però rispetto allo scorso anno e a quando vinsi nel 2021 sono stato molto più veloce. Significa che siamo cresciuti tanto, le performance della moto e delle gomme sono migliorate, soprattutto ad alte temperature. Questo è positivo per il campionato“.

Il pilota del team Aruba Racing ha spiegato il suo piano di gara: “La mia strategia era partire bene, ma anche essere calmo perché ero consapevole di possedere un buon passo. Sono stato capace di evitare di lottare con Toprak e la mia strategia ha funzionato. Non ho speso troppe energie e non ho stressato tanto le gomme. Si trattava di fare il mio ritmo e poi di vedere se fosse possibile correre con Alvaro. Sono partito bene e ho ottenuto un buon risultato, penso di aver attuato una buona strategia“.

Michael punta alla conferma nel team Aruba Ducati

Sarà interessante la Superpole Race, con soli 10 giri e tanta battaglia. Rinaldi è pronto: “Penso che sarà entusiasmante, perché penso che tutti utilizzeranno la SCQ e ci saranno tempi sul giro molto veloci. La differenza rispetto a oggi sarà che Toprak e altri piloti riusciranno a usare la gomma nel modo giusto, ci sarà più lotta. Io guarderò i dati e cercherò di capire come migliorare rispetto ad Alvaro. Ho più chance di batterlo in in Superpole Race, però penso che ora lui sia quasi impossibile da sconfiggere“.

Certamente sa che la Ducati lo osserva con attenzione per decidere se dargli una sella nella squadra ufficiale anche nel 2024: “Il mio contratto è in scadenza – spiega – devo fare risultati per guadagnare la conferma per il prossimo anno. Misano è speciale e quando ci corri non pensi al contratto, cerchi di fare un buon risultato. Ci sono tanti tifosi è molta pressione in questo weekend. All’ultimo giro ho dato solo il 50%, Alvaro era lontano e non volevo sbagliare. Il secondo posto è buono per me“.

Foto: Ducati