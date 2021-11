Superbike, Razgatlioglu vicino al Mondiale: Sofuoglu prepara la festa

Toprak Razgatlioglu potrebbe affermarsi campione del mondo Superbike. L'ex pilota e manager Kenan Sofuoglu ha in mente diversi progetti.

Se Toprak Razgatlioglu dovesse vincere il titolo mondiale Superbike in Indonesia, dal prossimo anno il campionato potrebbe ritornare in Turchia. Ci stanno lavorando Dorna e il manager turco Kenan Sofuoglu. Il calendario WorldSBK 2022 prevede dieci delle tredici tappe del 2021, restano dubbi su Navarra, Estoril e soprattutto Jerez. Le prime due piste sono state aggiunte come date sostitutive, ma potrebbero riproporsi il prossimo anno.

Il Mondiale Superbike è approdato solo una volta all’Istanbul Park Circuit e risale al 2013. Erano i tempi d’oro di Sofuoglu nella categoria Supersport. E ora il cinque volte iridato e membro del parlamento turco vuole riportare lo show in patria. Di recente le contrattazioni tra il proprietario del tracciato e la Federazione Motorsport turca sono finite nel vuoto, ma per il 2022 tutto potrebbe procedere per il meglio. Merito anche di Toprak Razgatlioglu che si appresta a divenire campione del mondo di Superbike e presto potrebbe passare in MotoGP. Un layout di tutto rispetto, lungo 5,34 km e con tanti punti di sorpasso che ha regalato sfide avvincenti.

Ad anticipare questo ambizioso progetto è proprio Kenan Sofuoglu: “Sto parlando con Gregorio Lavilla di Dorna delle gare di Istanbul“, ha detto a Speedweek.com. “Sto solo aspettando l’ultima gara. Se vince Toprak, ho già molti progetti. Da campione potrei presentarlo al presidente turco, poi gli direi personalmente che ci piacerebbe correre in Turchia. Penso che funzionerà, ma dovremo aspettare ancora un po’. L’ho detto anche a Lavilla. Mi sono preparato molto con i media in Turchia, se Toprak dovesse diventare campione del mondo. Ciò lo renderebbe più noto e aiuterebbe a riportare il campionato in Turchia“.