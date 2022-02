Toprak Razgatlioglu ritorna sulla scena della Superbike a Portimao piazzando subito un crono da record. La nuova sfida con Jonathan Rea è appena iniziata.

Il campione in carica Toprak Razgatlioglu è ritornato in pista a distanza di due mesi e mezzo dal trionfo iridato in Indonesia. Il turco della Yamaha ha esordito subito con un acuto, nonostante un lungo inverno quasi senza moto. Con il crono di 1’39″616 ha piazzato il record di pista a Portimao per una derivata di serie. A confronto Fabio Quartararo all’Algarve ha piazzato la pole position in 1’38″862.

Toprak detta il ritmo

La sfida con Jonathan Rea è pronta a riaccendersi, in attesa del primo round di aprile ad Aragon. E nei due giorni di test non è mancato qualche incontro ravvicinato in pista. “Abbiamo lottato per un giro intero come se stessimo facendo una gara“, ha ammesso Toprak Razgatlioglu prima di lasciare il Portogallo. “Ci siamo divertiti entrambi a spingerci a vicenda un paio di volte prima che tornasse ai box. Del resto ci piace tanto combattere“.

Alvaro Bautista ha seguito i due big nella classifica combinata, ma resta ancora un po’ in ombra. “Purtroppo non ho avuto modo di seguire da vicino Bautista, sembra competitivo. È solo il primo test, quindi non è facile trarre conclusioni sugli avversari o fare pronostici sulla stagione. La regolarità in gara, come abbiamo fatto nel 2021, sarà importante – ha proseguito il campione della Superbike -. In ogni caso la nostra moto è migliorata e noi siamo altrettanto veloci“. Si sente il favorito per il titolo 2022? “Non mi sento ancora pronto per affrontare una gara. Preferisco ritornare a casa e allenarmi con Kenan Sofuoglu sperando nel bel tempo“.

Il test estivo in MotoGP

In Turchia il rigido inverno gli ha impedito di allenarsi in moto. Lo abbiamo visto sui social allenarsi in palestra e in un poligono di tiro. Un po’ inusuale per un pilota del WorldSBK. Altrettanto inusuale sarà vederlo su un prototipo MotoGP nel corso dell’estate, per il test premio promessogli dalla Casa di Iwata e confermato da Massimo Meregalli in Malesia. Salirà sulla YZR-M1 al fianco del collaudatore Cal Crutchlow: “Ci sarà un test in MotoGP ma organizzarlo è compito della Yamaha. Vedremo come andrà questo test“. L’ipotesi del salto di categoria è dietro l’angolo.