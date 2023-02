Superbike, Razgatlioglu leader con caduta: “È stata molto strana”

È di Toprak Razgatlioglu il miglior tempo nel primo dei due giorni di test Superbike a Phillip Island. Il campione del mondo del 2021 ha chiuso con il best lap in 1’30″674, battendo per soli 99 millesimi la Ducati di Michael Ruben Rinaldi.

Verso la fine della FP1 è stato anche protagonista di una caduta in curva 10, per fortuna senza conseguenze particolari. Il lavoro nel box Yamaha si è concentrato soprattutto sulla ricerca di maggiore grip al posteriore. Il nuovo forcellone aveva dato delle buone risposte a Jerez e a Portimao, adesso in Australia si cercano ulteriori conferme e passi avanti.

Superbike, test Phillip Island: i commenti di Razgatlioglu

Razgatlioglu ha espresso le seguenti considerazioni al termine del day 1 in Australia: “Non è stata una giornata semplice. Abbiamo provato di nuovo le nuove parti e alla fine sono felice. Oggi abbiamo lavorato tanto e, finalmente, abbiamo trovato un buon assetto. Continueremo a lavorare anche domani e spero che miglioreremo“.

Il pilota del team Pata Yamaha Prometeon ha ben chiaro l’obiettivo dell’ultimo giorno di test a Phillip Island: “Cercheremo di trovare un buon grip, perché su questa pista il grip della gomma posteriore è un grosso problema. Sono contento, però dobbiamo migliorare ancora. Proverò anche una simulazione di gara“.

Caduta strana per Toprak

C’è abbastanza soddisfazione, però il turco non si accontenta e vuole una R1 ancora più competitiva. Battere Alvaro Bautista e Ducati nel prossimo fine settimana sarà difficile e lui fare di tutto per mettersi nella condizione di poter contrastare lo spagnolo.

Toprak è stato interpellato anche sulla caduta della FP1: “È stata una caduta molto piccola – ha spiegato – ed è stata molto strana. Sono entrato in curva, ho rilasciato il freno e sono caduto. Non capisco perché“. Sicuramente è meglio cadere ora che in gara…

Foto: Yamaha