Superbike, Razgatlioglu non teme la Ducati: “Pronto a lottare per vincere”

Terzo tempo assoluto per Toprak Razgatlioglu in questo venerdì di prove libere Superbike in Indonesia. Davanti a lui solo le due Ducati del team Aruba Racing, con Michael Rinaldi leader con 157 millesimi di vantaggio su di lui e solo 29 su Alvaro Bautista.

Il weekend al Mandalika International Street Circuit è iniziato meglio rispetto a quello scorso a Phillip Island. In realtà, non c’erano grandi dubbi, visto che nel 2022 il pilota turco ha fatto tripletta di vittorie sull’Isola di Lombok. Oggi si è concentrato molto sul passo gara per essere pronto a sfidare Alvaro Bautista e gli altri rivali sabato e domenica. I riscontri cronometrici sono stati molto incoraggianti.

Superbike Indonesia, Razgatlioglu commenta le libere

Razgatlioglu si è detto abbastanza soddisfatto di questa giornata, le cose sono andate nel verso giusto: “Un buon inizio – ammette – specialmente dopo Phillip Island. Mi sono sentito molto meglio. Oggi ho fatto una simulazione gara e siamo andati bene, ho avuto un piccolo problema che siamo riusciti a capire. Ho fatto un tempo sul giro molto buono. Sento che ogni cosa è pronta e aspetto di gareggiare per lottare per vincere. Vedremo come andrà, oggi sono felice“.

Il pilota del team Pata Yamaha Prometeon si aspetta delle gare combattute, anche se lui si sente già preparato per affrontarle da protagonista: “In gara sarà difficile, tutti sono forti, soprattutto Alvaro e Jonathan. Cercherò di fare del mio meglio. Rinaldi? Ha fatto un buon tempo e quest’anno è migliorato, però non so come andrà in gara. Non ho visto i long run, comunque è possibile che sia veloce. Anche Locatelli è forte sul passo. Vedremo, farà molto caldo“.

Ducati avversaria da battere a Mandalika?

Toprak in classifica generale ha 39 punti di distacco da Bautista e l’Indonesia sulla carta sarebbe il posto giusto per provare a ridurre questo gap. Tuttavia, Ducati ha iniziato molto forte il weekend e non sarà semplice mettersi davanti: “Ducati sarà sicuramente forte in gara – ha detto il turco – ma sono pronto a lottare con loro per la vittoria. Nella mia simulazione le gomme hanno retto e avevo tutto sotto controllo“.

Il campione del mondo Superbike 2021 si sente molto a suo agio con la R1 a Mandalika e sfrutterà la FP3 di domattina per lavorare su alcuni dettagli in vista di Superpole e Gara 1. Vedremo se dovrà preoccuparsi solamente della Ducati o se spunterà fuori anche Jonathan Rea con la Kawasaki, oggi distante dalla vetta di oltre 7 decimi ma che a livello di ritmo è più vicino. Mai sottovalutare il sei volte campione del mondo SBK.

Foto: Yamaha