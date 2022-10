La Superbike sta offrendo uno spettacolo eccezionale sull’ottovolante di Portiamo, uno dei tracciati più adrenalici del mondo. In gara 1 Toprak Razgtalioglu ha respinto la rimonta di Alvaro Bautista (sul podio nella foto d’apertura) e spento le speranze di Jonathan Rea scattato dalla pole. Qui la cronaca e la classifica del primo match.

Bautista cerca rivincita

Toprak Razgtalioglu è arrivato in Portogallo con l’obiettivo di vincere tutto e accorciare le distanze dal leader Superbike Alvaro Bautista. Ma la Ducati anche in questa circostanza è velocissima. “Ero sicuro che nel finale sarei stato molto veloce, l’accorciamento della distanza ci ha un pò tarpato le ali” ha spiegato Alvaro Bautista, alludendo alla riduzione dei giri da 20 a 14 giorni causato dal ritardo del via per un precedente incidente nella gara della 300. “Nel finale sono arrivato vicino a Toprak ma non c’era più tempo sufficiente per pianificare l’attacco.” Oggi nuovo doppio confronto diretto.

Sfida sprint alle 12:00

Per quanto riguarda la programmazione TV, l’appuntamento portoghese della Superbike sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP e sul canale in chiaro TV8. Per lo streaming sono a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Di seguito il programma con gli orari (italiani) di domenica 9 ottobre.

Domenica 9 ottobre

10:00-10:15 WorldSBK – Warmup

10:25 WorldSSP – Warmup

10:50-11:05 WorldSSP300 – Warmup

12:00 WorldSBK – Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP)

13:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

15:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

16:15 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

