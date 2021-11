Superbike, Puccetti non perde tempo: ecco i piani per il 2022

Dopo l'addio di Oettl, futuro sposo Go Eleven, Puccetti definisce i piloti per la prossima stagione di Superbike e Supersport: c'è una new entry

Il mercato Superbike e Supersport continua a muoversi ed è nel suo pieno delle attività. Dopo l’annuncio ufficiale di Philipp Oettl con Go Eleven per il 2022 nella massima categoria, Puccetti non perde tempo e riempie subito la casella vuota lasciata dal tedesco in Supersport. La compagine italiana affiderà infatti la Ninja ZX-6R nella prossima stagione a un volto conosciuto del motomondiale e che ha già fatto alcune presenze quest’anno nel Mondiale Supersport.

Yari Montella la new entry

Stiamo parlando di Yari Montella, che passerà dalla Moto2 alla Supersport nel 2022. Campione CEV Moto2 2020, Yari non è stato troppo fortunato nell’occasione mondiale con Speed Up, finita tra le altre cose in anticipo. L’italiano ha quindi presenziato nel finale di 2021 a Portimao in occasione del round Supersport dimostrando di trovarsi da subito a suo agio e poter essere competitivo.

Can Oncu e Lucas Mahias le conferme

Al suo fianco ci sarà ancora Can Oncu, in grande crescita nelle ultime battute di questo campionato. Tutto confermato in Superbike, dove Lucas Mahias porterà ancora in pista la Ninka con il Kawasaki Puccetti Racing, che a questo punto completa il suo schieramento e lancia la sfida al prossimo anno. Una stagione piena di incognite, a cominciare dal nuovo corso della Supersport che sarà un punto di domanda per tutti.