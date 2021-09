Superbike Portimao, Toprak parte la fuga? Orari TV e dirette streaming

Undicesima tappa Superbike a Portimao, in Portogallo. A tre round dalla fine Toprak riparte da +20 punti su Rea. Gli orari tv e le dirette streaming del week end

Ecco gli orari TV e le dirette streaming dell’undicesima tappa del mondiale Superbike, l’ultima in Europa. Con la doppietta di Jerez il turco Toprak Razgatlioglu è salito a +20 punti sul rivale Jonathan Rea: Yamaha e Kawasaki sono alla resa dei conti. Terzo incomodo nella lotta iridata la Ducati, con Scott Redding staccato però di 74 punti dalla vetta. Ciascuno dei tre round che mancano assegna 62 punti, quindi la rimonta del britannico appare ardua. Ricordiamo che dopo il Portogallo la Superbike volerà in Argentina, a San Juan (16-17 ottobre). Gran finale il 19-20 novembre in Indonesia, sul nuovissimo tracciato di Mandalika, sull’isola di Lombok.

Com’è andata nel 2020

Portimao è il giardino di casa Jonathan Rea. Qui il nordirlandese ha fatto quasi sempre il bello e il cattivo tempo. L’anno scorso questo evento si disputò in agosto: l’asso Kawasaki partì in pole e dominò tutte le gare, calando il tris. Un bottino pieno che gli farebbe comodissimo in questa circostanza, perchè Toprak e la Yamaha hanno l’inerzia dalla loro parte: 10 vittorie. Jonathan Rea non vince una gara lunga da Assen, fine luglio. Altro vantaggio Kawasaki sono i test privati che qui il campione del mondo ha svolto un mese fa. Per Toprak sarà una sfida difficilissima, ma quest’anno il turco non conosce ostacoli.

Le highlights su Corsedimoto

Il round di Portimao sarà trasmesso integralmente da Sky Sport MotoGP HD, per abbonati. Le tre gare saranno visibili in chiaro su TV8. Attenzione: prove e gare partono un’ora dopo rispetto al normale, per effetto del fuso orario portoghese, meno un’ora rispetto all’Italia. Sul nostro sito offriremo (gratis), come di consueto, le highlights delle gare e dei momenti più spettacolari del weekend. Qui di seguito il programma in pista e gli orari dei collegamenti TV. La diretta su Sky è accessibile anche on line (sempre per abbonati) via NowTV.

La programmazione TV

Venerdì 1 ottobre 2021

Sabato 2 ottobre 2021

Domenica 3 ottobre 2021

