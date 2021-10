Superbike Portimao: Toprak in difesa orari tv e dirette streaming del 02/10

Alle 15 italiane la prima sfida portoghese fra Toprak leader Superbike e l'inseguitore Jonathan Rea. Ecco gli orari TV e le dirette streaming di oggi

Ecco gli orari TV e i collegamenti streaming dell’undicesima tappa Superbike in programma a Portimao. Occhio al fuso orario: il Portogallo è indietro un’ora rispetto a noi, quindi gara 1 scatterà alle 15. Jonathan Rea, dominatore delle sessioni del venerdi, qui ha vinto 12 volte: partirà per accorciare le distanze da Toprak Razgatlioglu che guida il mondiale con 20 punti di vantaggio. Terzo incomodo è Scott Redding: il ducatista però è lontano 74 punti dalla vetta.

Alex Lowes correrà?

La Kawasaki spera che il britannico, secondo tempo dietro Rea nella combinata del venerdi, possa intromettersi fra il capitano e Toprak. Ma Alex soffre di un problema al polso destro, conseguenza dell’incidente al Montmelò due settimane fà. A Jerez, domenica scorsa, ha saltato gara 2 per il dolore. Alex si sta sopponendo a cure specifiche, ma è da verificare se riuscirà a reggere lo sforzo dei 20 giri di corsa sul tracciato fisicamente più impegnativo del calendario. Anche Toprak non è in buone condizioni fisiche, per una forte forma di raffreddore.

Le highlights su Corsedimoto

Le dirette saranno assicurate da Sky Sport MotoGP HD, per abbonati. Per la concomitanza con la MotoGP in Texas, oggi la diretta Supersport (ore 16:15) migrerà su Sky Sport Action. Le tre gare Superbike saranno visibili in chiaro su TV8. Sul nostro sito offriremo (gratis), come di consueto, le highlights delle gare e dei momenti più spettacolari del weekend. Qui di seguito il programma in pista e gli orari dei collegamenti TV. La diretta su Sky è accessibile anche on line (sempre per abbonati) via NowTV.

La programmazione TV

Sabato 2 ottobre 2021

10:00-10:30 WorldSBK Prove 3

10:45-11:05 WorldSSP300 Superpole

11:25-11:45 WorldSSP Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

12:10-12:25 WorldSBK Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

13:45 WorldSSP300 Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

15:00 WorldSBK Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

16:15 WorldSSP Gara 1 (diretta Sky Sport Action)

Domenica 3 ottobre 2021

10:00-10:15 WorldSBK Warm Up

10:25-10:40 WorldSSP Warm Up

10:50-11:05 WorldSSP300 Warm Up

12:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP, differita TV8 ore 13)

13:30 WorldSSP Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

15:00 WorldSBK Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

16:15 WorldSSP300 Gara 2 (diretta Sky Sport Action)