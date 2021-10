Superbike Portimao, tappa decisiva? Orari tv e dirette streaming del 01/10

Alle 11:30 italiane prima sessione Superbike a Portimao: a tre round dalla fine il Portogallo può essere decisivo? Gli orari TV e i collegamenti streaming del week end

Parte oggi a Portimao (Portogallo) il programma dell’undicesima tappa Superbike: ecco gli orari TV e i collegamenti streaming. Mancano solo tre round alla fine, per cui quest’ultima sfida in Europa potrebbe rivelarsi decisiva, soprattutto se Toprak Razgatlioglu (Yamaha) riuscisse ad incrementare i 20 punti di vantaggio che vanta nei confronti di Jonathan Rea (Kawasaki). Terzo incomodo nella contesa iridato è Scott Redding, con la Ducati, staccato di 74 punti dalla vetta. “Portimao però non è il nostro tracciato preferito” ammette il britannico.

Le ultime novità

Tito Rabat debutta sulla Kawasaki del team Pedercini, dopo aver chiuso il rapporto due round orsono con il team Barni Ducati. L’ex iridato della Moto2 non ha mai provato la Ninja. Sempre in casa Kawasaki, lato team ufficiale, c’è apprensione per le condizioni del polso destro di Alex Lowes, che ha dovuto rinunciare a gara 2 domenica scorsa a Jerez. Il britannico disputerà le due sessioni del venerdi, poi tornerà dai medici per verificare se il suo week end potrà continuare. Portimao, con curve molto veloci e repentini cambiamenti di altimetria, è uno dei circuiti più impegnativi dal punto di vista fisico.

Portiamo è casa di Jonathan Rea, che qui ha vinto ben dodici volte e da quando corre con la Kawasaki (2015) è stato imbattibile. Sarà un esame molto difficile per Toprak. Le dirette saranno assicurate da Sky Sport MotoGP HD, per abbonati. Le tre gare saranno visibili in chiaro su TV8. Attenzione: prove e gare partono un’ora dopo rispetto al normale, per effetto del fuso orario portoghese, meno un’ora rispetto all’Italia. Sul nostro sito offriremo (gratis), come di consueto, le highlights delle gare e dei momenti più spettacolari del weekend. Qui di seguito il programma in pista e gli orari dei collegamenti TV. La diretta su Sky è accessibile anche on line (sempre per abbonati) via NowTV.

La programmazione TV

Venerdì 1 ottobre 2021

10:45-11.15 WorldSSP300 Prove 1

11:30-12:15 WorldSBK Prove 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

12:25-13.10 WorldSSP Prove 1

15:15-15:45 WorldSSP300 Prove 2

16:00-16:45 WorldSBK Prove 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

17:00-17:45 WorldSSP Prove 2

Sabato 2 ottobre 2021

10:00-10:30 WorldSBK Prove 3

10:45-11:05 WorldSSP300 Superpole

11:25-11:45 WorldSSP Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

12:10-12:25 WorldSBK Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

13:45 WorldSSP300 Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

15:00 WorldSBK Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

16:15 WorldSSP Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

Domenica 3 ottobre 2021

10:00-10:15 WorldSBK Warm Up

10:25-10:40 WorldSSP Warm Up

10:50-11:05 WorldSSP300 Warm Up

12:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP, differita TV8 ore 13)

13:30 WorldSSP Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

15:00 WorldSBK Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

16:15 WorldSSP300 Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)