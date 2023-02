Superbike, Pirelli pronta per il 2023: ecco tutte le novità della stagione

Si avvicina sempre di più l’inizio del campionato mondiale Superbike 2023, che prenderà il via nel weekend 24-26 febbraio a Phillip Island e che sarà preceduto da un ultimo test (20-21 febbraio) sempre in Australia. Team e piloti si stanno preparando al meglio e anche Pirelli è pronta per la nuova stagione.

La celebre azienda italiana è fornitore unico delle gomme del WorldSBK dal 2004 e sta facendo un ottimo lavoro. C’è un costante impegno nel migliorare il prodotto messo a disposizione e ciò si nota anche dai tempi che vengono realizzati. L’obiettivo è sempre quello di fornire pneumatici di gamma e non soluzioni prototipali. Le novità non mancano neppure per la nuova stagione.

Superbike: nuova mescola soft anteriore SC0

Pirelli negli scorsi anni ha introdotto nuove gomme morbide posteriori come la SCX nel 2020 e la SCQ nel 2022. Adesso porta in Superbike una nuova soft anteriore SC0 che sarà in grado di bilanciare l’elevato grip generato dai pneumatici morbidi disponibili per l’asse posteriore. Tale soluzione potrà essere utilizzata quando il campionato approderà in Europa (21-23 aprile Assen) e sarà oggetto di costante sviluppo con il fine di renderla soluzione di gamma dal 2024.

Per quanto concerne la SCQ, mescola extra-soft progettata per fornire grande aderenza sulla breve durata, Pirelli ha deciso di inserirla nella gamma DIABLO Superbike regolarmente in vendita. Da quest’anno sarà a disposizione per tutti i campionati, piloti professionisti e amatori che desidereranno utilizzarla. Nel Mondiale SBK tale mescola continuerà ad essere sviluppata per consentirne lo sfruttamento nei 10 giri della Superpole Race. Nel 2022 è stata usata nelle qualifiche e solo in alcuni casi anche nelle gare sprint. L’obiettivo è migliorarne la tenuta chilometrica.

Supersport e Supersport 300: le novità Pirelli

Per la Supersport è prevista l’introduzione per l’anteriore della nuova misura maggiorata 125/70, già in dotazione ai piloti SBK, e che si affiancherà all’attuale 120/70. Essa consentirà di disporre di un bilanciamento migliore dell’asse anteriore con il posteriore.

I piloti della Supersport 300 a partire dal round di Misano Adriatico useranno un nuovo set di pneumatici DIABLO Superbike con mescola SC1 anteriore e SC2 posteriore, che adopera una maggiore percentuale di materiali rinnovabili. Ma già dal primo round in Australia, non verrà più utilizzata la SC1 al posteriore e sarà sostituita dalla SC2.

Foto: Pirelli