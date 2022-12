SBK, i piloti Honda con Bautista. Lecuona: “Redding mi ha infastidito”

Nel 2023 non ci sarà nessun limite di peso minimo moto-pilota nel Mondiale Superbike, ma per il 2024 esiste la possibilità che venga introdotto nel regolamento. Non c’è ancora un annuncio ufficiale, però Dorna Sports e FIM ci stanno lavorando.

Nonostante alcune pressioni per introdurre la novità immediatamente, Alvaro Bautista non avrà nessuna limitazione nel prossimo campionato. Lo spagnolo potrà concentrarsi sulla conquista del suo secondo titolo SBK con una Ducati Panigale V4 R che non verrà zavorrata. Più in là bisognerà capire se avrà voglia di continuare a correre con le nuove regole. Non lo ha escluso, ma l’anno prossimo compirà 39 anni e il suo contratto sarà in scadenza. Potrebbe anche decidere di ritirarsi.

Superbike, Vierge sul limite di peso minimo

Nel paddock del Mondiale Superbike non tutti sono d’accordo con l’introduzione del limite di peso minimo moto-pilota. Xavi Vierge, ad esempio, non è convinto di questa svolta futura: “Nelle categorie minori – riporta Motorsport-Total.com – le differenze sono grandi, ma in quelle maggiori come MotoGP e Superbike è complicato individuare il giusto compromesso. Se cambi qualcosa, alcuni piloti vengono penalizzati”.

Il pilota del team ufficiale Honda WorldSBK è andato ancora più nel dettaglio della vicenda citando il compagno di squadra Iker Lecuona: “Iker è molto più pesante di me e quindi ha alcuni svantaggi, ma anche dei vantaggi. Io riesco ad essere molto più veloce in rettilineo, però non riesco a utilizzare la gomma posteriore efficacemente come lui. Ho qualche problema di grip. Se viene introdotto il limite, io non avrò più nessun vantaggio e continuerò ad avere lo svantaggio legato al grip posteriore. Comprendo entrambi i punti di vista“.

Il punto di vista di Lecuona

Iker Lecuona a sua volta si è esposto sul delicato argomento e non ha nascosto un po’ di disappunto per il comportamento di Scott Redding, il principale accusatore nei confronti di Bautista: “Abbiamo visto cosa ha fatto Redding su Instagram confrontandosi con Alvaro, ma non credo si possa paragonare. Si vince in certe aree e si perde in altre. Se Scott fosse sul podio, non commenterebbe così. Quel post mi ha infastidito“.

L’altro pilota del team HRC ha una linea di pensiero simile a quella di Vierge. Se Dorna e FIM decideranno di attuare una svolta, sarà interessante conoscere i dettagli e anche le reazioni genererà tutto questo.

Foto: Instagram