Superbike Phillip Island: Toprak si prende la pole, Bautista nel traffico

E chi si aspettava una griglia Superbike così? Dopo prove tormentate, chiuse al settimo posto della combinata di tre sessioni, Toprak Razgtalioglu rialza la testa strappando la prima Superpole ’23 al favoritissimo Alvaro Bautista. Per il pilota turco è la nona volta in qualifica, l’ultima era stata nel round Indonesia del novembre scorso. Decisivo il gioco di squadra Yamaha, con Andrea Locatelli che si è sacrificato per dare scia e riferimento al compagno di squadra. Il bergamasco scatterà in terza fila (nono tempo). Invece Alvaro Bautista ha mancato l’attimo: con la seconda gomma SC0 ha trovato un gran traffico nel primo giro lanciato e quando alla fine ha trovato strada libera, la copertura aveva perso un pò smalto. Lo spagnolo salva comunque la prima fila, secondo. Gara 1 alle 06 ora italiana, qui tutti gli orari del week end

Super Domi

Ormai non è più il caso di parlare di sorpresa, Dominique Aegerter è sbarcato in Superbike reduce da due annate trionfali in Supersport, e se ha sbaragliato la categoria cadetta (e pure la MotoE!) ci sarà un motivo. Lo svizzero è fortissimo e con un giro lampo è riuscito a portare la Yamaha GRT in terza posizione, beffando Jonathan Rea che ha provato a mettere una pezza al ritardo di preparazione Kawasaki, trovandosi però al quarto posto. Phillip Island è stato uno dei tracciati magici per il sei volte iridato, ma questo week end si annuncia particolarmente complicato. Gara 1 sarà la 378° corsa in Superbike per il nordirlandese, più di ogni altro.

Rinaldi in seconda fila

Non particolarmente brillante la qualifica di Michael Rinaldi, che nei turni precedenti era stato fortissimo: sesto crono, che gli vale l’ultima casella della seconda fila. Il riminese è dietro al tedesco Phillip Oettl, che sta facendo il diavolo a quattro con la Ducati della satellite Go Eleven. Sempre in tema di ducatisti, Danilo Petrucci archivia la prima Superpole con il decimo temp, nonostante abbia preso la coda di Bautista, mentre Axel Bassani proprio non decolla: quattordicesimo tempo. Stupisce l’undicesimo crono di Iker Lecuona, che con la Honda HRC era stato il più veloce nella terza e ultima sessione di prove libere con 1’29″764: in Superpole ha girato mezzo secondo peggio!