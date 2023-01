Superbike, Philipp Oettl pronto al prossimo step con Go Eleven

Il 2022 è stato un anno positivo per Philipp Oettl, che si è ben comportato al debutto nel Mondiale Superbike. Dopo due stagioni in Supersport con la Kawasaki ZX-6R del team Puccetti, è approdato nel team Go Eleven e si è trovato tra le mani una Ducati Panigale V4 R.

Il cambiamento è stato grande, ma il 24ennne tedesco se l’è cavata abbastanza bene. È andato a punti in sedici gare, i migliori piazzamenti sono stati il sesto posto in Superpole Race e il settimo in Gara 2 a Montmelò, oltre al settimo conquistato in Gara 1 ad Assen. Non gli è stato sicuramente di aiuto l’infortunio rimediato in FP2 a Estoril: una frattura della clavicola che gli ha impedito di gareggiare in quel weekend e che lo ha un po’ condizionato anche in seguito.

85 punti totali e 13esimo posto nella classifica generale, dietro a piloti che avevano certamente un potenziale maggiore del suo. Qualche punto in più poteva farlo, però ha dovuto adattarsi a delle novità e il primo anno in un campionato SBK così competitivo non poteva essere semplice.

Superbike, Oettl e Go Eleven vogliono di più

Oettl nel 2023 sarà ancora in sella alla Ducati Panigale V4 R del team Go Eleven. Continuare con la stessa moto (ci saranno aggiornamenti che non la rivoluzioneranno) e con la stessa squadra è molto importante. L’esperienza della scorsa stagione è utile per poter puntare a risultati migliori nella prossima.

Il team manager Denis Sacchetti ci ha raccontato che l’aspettativa è essere costantemente in top 10 e lottare per laurearsi migliore squadra indipendente Superbike. C’è grande fiducia verso il pilota tedesco, molto motivato a fare un ulteriore step dopo la prima annata da rookie. Sa di dover alzare l’asticella delle prestazioni e dei risultati. Avendo un contratto in scadenza, come tanti altri colleghi, ha la pressione di dover fare bene.

SBK, la presentazione del team a Cherasco

Go Eleven è il primo team del Mondiale Superbike che ha svolto la propria presentazione per la stagione 2023. L’evento si è svolto sabato sera presso il Palaexpo di Cherasco e vi hanno partecipato tante persone. Tra queste Ruben Xaus, ex pilota che in SBK ha corso con la squadra piemontese e ne è stato pure consulente, dunque è legatissimo ad essa. I super ospiti della serata sono stati i Disco Club Paradiso, gruppo musicale protagonista nella nota trasmissione X Factor.

Ovviamente è stata svelata la livrea della moto, che è rimasta sostanzialmente uguale a quella del 2022. Tanto entusiasmo e ambizioni importanti per il nuovo campionato. Oettl sarà in pista a Jerez (25-26 gennaio), Portimao (31 gennaio-1 febbraio) e Phillip Island (20-21 febbraio) per i test che precederanno il primo round in Australia (24-26 febbraio).

Foto: Go Eleven