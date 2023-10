Superbike, Phil Marron conferma: “Seguirò Razgatlioglu in BMW”

Qualcuno è rimasto sorpreso dopo l’annuncio ufficiale ed è rimasto tuttora scettico, ma Toprak Razgatlioglu è convinto della scelta di firmare con BMW e di poter vincere anche questa sfida. Già quando firmò per Yamana non mancarono gli scettici e poi ha avuto ragione lui, laureandosi campione del mondo Superbike nel 2021. L’obiettivo è ripetersi anche con la M 1000 RR ed entrare nella lista di coloro che hanno vinto il titolo con più di un marchio.

Superbike, Marron con Razgatlioglu in BMW

Per mettere il pilota turco nella migliore condizione possibile, BMW sta anche ingaggiando dei nuovi tecnici. Del progetto farà parte anche Phil Marron, suo capotecnico già 2019 quando correva nel team Kawasaki Puccetti e poi anche in Yamaha. Un ingegnere di grande esperienza con il quale Razgatlioglu ha stretto un forte legame in questi anni.

Paul Denning, team manager della squadra Pata Yamaha Prometeon, aveva dichiarato già a Misano che Marron ha un contratto in scadenza a fine 2023 e che dunque sarà libero di lavorare dove vuole. Interpellato sul social network X da un utente, il diretto interessato ha confermato quanto già si sapeva: “Sì, seguirò Toprak”. Anche per lui l’obiettivo di vincere con BMW rappresenta una bella sfida.

Rivoluzione per Toprak

La casa di Monaco di Baviera non ha convinto Razgatlioglu solo offrendogli uno stipendio importante, gli ha dato anche precise garanzie di tipo tecnico e non solo. Per un migliore sviluppo della M 1000 RR è stato deciso di creare un apposito test team ed è trapelato il nome di Sylvain Guintoli come possibile tester.

Inoltre, in questi mesi c’è stata un po’ di riorganizzazione interna, con Christian Gonschor che è diventato il nuovo direttore tecnico di BMW Motorrad Motorsport. Ed è stato anche annunciato ufficialmente che Markus Flasch dal 1° novembre sarà il nuovo capo di BMW Motorrad al posto di Markus Schramm. Sono in atto diversi cambiamenti che dovrebbero portare il costruttore tedesco a crescere nel Mondiale Superbike. L’obiettivo è vincere, si sta investendo per riuscirci e Toprak è il campione che potrebbe portare il marchio al successo.

Foto: WorldSBK