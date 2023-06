Superbike, Petrucci ritrova velocità ma cade: “4° posto buttato”

A Misano finalmente abbiamo visto un Danilo Petrucci davvero competitivo. In Superpole ha conquistato un ottimo quarto tempo, evidenziando un netto passo avanti sul giro secco. In Gara 1 Superbike era quarto non distante da Toprak Razgatlioglu quando è caduto e ha gettato via un buon risultato. Mancavano sei giri al termine della manche ed è finito a terra alla Quercia.

Superbike Misano, Petrucci deluso dalla caduta

Petrucci si è detto rammaricato per il ritiro di oggi: “Mi dispiace molto. Stavo facendo tutto bene, ero quarto dopo aver fatto una buona Superpole al mattino. Stavo cercando di rimanere con Toprak e purtroppo ho avuto qualche difficoltà all’anteriore. Sinceramente devo ancora capire perché sono cadute. Stavo andando più piano rispetto ai giri precedenti, ma ho perso l’anteriore in frenata alla Quercia. Da tempo non cadevo in gara e mi dispiace del lavoro buttato al vento. Spero di rifarmi domani“.

Il pilota del Barni Spark Racing Team è soddisfatto del suo livello a Misano Adriatico e spera di potersi ripetere, senza caduta, domani: “Siamo stati competitivi fin da ieri, siamo stati davanti ed eravamo a un passo dal podio. È bello lottare lì davanti e vorrei rifarlo domani. Sicuramente sarà dura la Superpole Race, però finora mi sono sentito bene con le gomme morbide e vorrei rimediare a quanto successo oggi. Dobbiamo decidere che pneumatico mettere”.

Danilo punta alla top 5

Finora Petrucci ha un po’ faticato in Superpole Race, però in questo fine settimana sembra veloce anche con pneumatico nuovo e può pensare di fare bene anche nella gara sprint: “Sarà importante partire bene, i primi due hanno qualcosa in più e io ero lì con Toprak oggi. Dovrò cercare di essere vicino a loro tre e conquistare una buona posizione di partenza per la gara lunga. Ho sempre sofferto nei primi giri, ma in questo weekend sembra che questo problema sia superato e vorrei fare una bella gara“.

Danilo non sa dire se, senza caduta, sarebbe stato in grado di strappare il terzo posto a Razgatlioglu in Gara 1: “Non so se sarei riuscito a conquistare il podio, però la quarta posizione sarebbe stata molto positiva. Qui abbiamo fatto un passo in avanti e spero di mantenerlo per il resto della stagione. Domani spero di fare delle belle gare, voglio essere in top 5. Il podio sarebbe un sogno“.

Foto: Barni Racing Team