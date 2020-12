Superbike, Pedercini Kawasaki con Loris Cresson nel Mondiale 2021

La squadra italiana dà fiducia al 22enne belga sperimentato nel finale di scorsa stagione. Adesso Lucio Pedercini cerca un top rider ma...

Loris Cresson, 22 anni, correrà il Mondiale Superbike 2021 con la Kawasaki schierata dal team Pedercini. Il pilota belga ha già debuttato con la formazione di Volta Mantovana nel round conclusivo dello scorso campionato, finendo le tre gare fuori dalla zona punti. Una “prima volta” un pò in tono minore per Cresson, ma a giudizio di Lucio Pedercini, titolare del team ed ex pilota Superbike, manca soltanto l’esperienza, perchè il potenziale c’è.

A caccia di un top rider

Il team Pedercini a giorni riceverà la Kawasaki ZX-10RR in versione 2021, che con gli ufficiali Jonathan Rea e Alex Lowes è andata fortissimo nei primi test di Jerez e Aragon. Anche le squadre satellite dunque disporranno di una piattaforma tecnica assai competitiva, ecco perchè Lucio Pedercini conta di poter schierare anche un secondo pilota di maggiore caratura ed esperienza. Dipenderà, ovviamente, dal budget a disposizione e da altri fattori, come il calendario. Se non ci fossero trasferte extraeropee, come probabilmente sarà, sarebbe un bel risparmio in logistica per le squadre private. Che quindi potrebbero avere risorse aggiuntive per aumentare l’impegno tecnico. Il campionato comincerà molto tardi, il 24-25 aprile da Assen (Olanda) quindi il tempo per provare a mettere insieme tutte le pedine non manca.

19 piloti confermati

Loris Cresson è il 19° pilota permanente confermato sullo schieramento della Superbike 2021. Devono ancora definire i loro programmi tre formazioni satellite Ducati: Barni, Motocorsa e Brixx. E’ ancora in bilico anche il posto di Ten Kate, che non ha ancora chiarito se continuerà il rapporto con Yamaha e Loris Baz. Il pilota francese intanto si sta offrendo, Barni potrebbe essere un’opportunità.