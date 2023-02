Superbike, Oliver Konig ci crede: obiettivo ambizioso per il 2023

Tra i piloti che sono stati confermati nella griglia Superbike per il 2023 figura anche Oliver Konig. Il ceco classe 2002 ha vissuto una difficile stagione di debutto, con soli 3 punti conquistati durante il campionato scorso, e punta a migliorare.

È il primo ad aver fatto il salto diretto dalla Supersport 300 alla SBK, senza passare dalla classe intermedia Supersport. Inevitabile andare incontro a delle difficoltà, considerando sia la moto completamente differente che il fatto di correre con un team privato, quindi con mezzi diversi da quelli presenti nelle squadre ufficiali o semi-ufficiali.

Avendo alle spalle un anno nella categoria con Orelac Racing e la Kawasaki Ninja ZX-10RR, dovrebbe essere più pronto nel 2023. Al tempo stesso, però, il livello della griglia è più alto e dunque sarà complicato per lui mettersi in luce. Comunque la squadra di José Calero crede in lui e si aspetta progressi rispetto alla scorsa annata.

Superbike, Konig carico per il campionato 2023

Konig è impaziente di correre a Philipp Island, dove lunedì e martedì ci sarà l’ultimo test pre-campionato: “Non vedo l’ora – ha detto a tn.nova.cz – e utilizzerò ciò che ho imparato nella scorsa stagione per conquistare dei buoni risultati. Sono felice di iniziare in Australia e Indonesia, sono i miei circuiti preferiti e lì ho ottenuto i migliori risultati del 2022“.

Il pilota ceco si sente più preparato rispetto al campionato passato, non solo per l’esperienza che ha fatto in Superbike. Si è allenato meglio: “La preparazione è stata completamente diversa rispetto all’anno scorso. Non ho avuto infortuni, quindi ho potuto concentrarmi sull’allenamento. Sono in una forma migliore“.

Novità per il team Orelac: Movisio title sponsor e Noccioli capotecnico

Nel 2023 il team si chiama Orelac Racing Movisio, grazie alla partnership con l’azienda ceca Movisio. Nella squadra ci sono alcuni nuovi meccanici e Konig lavorerà con Tommaso Noccioli come capotecnico. Nei primi due round dovrebbe utilizzare ancora la Kawasaki Ninja ZX-10 del 2022, ma in seguito gli arriverà una nuova versione.

Il pilota originario di Praga è molto contento dei cambiamenti e ha fiducia per questa seconda annata in SBK: “Sono felice, già nel primo test l’atmosfera e il lavoro del team erano a un livello diverso. Avrò una moto nuova e spero che rappresenti un cambiamento in meglio, così da poter progredire. Farò il massimo per avvicinarmi ai piloti migliori. Mi piacerebbe andare a punti, abbiamo quello che serve. Punto ad accorciare il distacco dalla vetta in prove libere, qualifiche e gara“.