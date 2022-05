Superbike: Oliver Bayliss alza l’asticella, non è più solo il figlio d’arte

In Superbike buon sangue non mente. Oliver Bayliss sta iniziando a prendere confidenza con la Ducati del Team Barni ed a conquistare i primi risultati di rilievo. All’Estoril il figlio del mitico Troy si è classificato sesto in gara-2 classe Supersport dimostrando di avere notevoli potenzialità. Il giovane australiano ha appena diciotto anni. Nessuno sa se potrà diventare un campione di Superbike come suo padre, tuttavia il quadro è incoraggiante

Oliver, sei soddisfatto del week-end?

“In gara-2 ho conquistato il sesto posto e sono super felice! Sono sceso in pista con l’obiettivo, la speranza, di entrare nella top ten. Dopo il solido risultato di gara-1 e io e il Barni Racing Team abbiamo superato di gran lunga le nostre aspettative”.

Non è stato facile?

“È stata una gara difficile dal punto di vista meteorologico ma grazie al team, che mi ha messo a mio agio sulla Ducati Panigale V2, mi sentivo fiducioso e sapevo di poter spingere al massimo per tutta la gara”.

Cosa provi?

“Questo è stato il nostro primo piazzamento nella top ten come squadra ed è qualcosa da festeggiare. Ci dà molta fiducia in vista del prossimo round del campionato al Misano World Circuit, l’appuntamento di casa della squadre, a soli 358 km da Calvenzano, sede del team Barni Racing”.

Hai qualche dedica particolare?

“Ci tengo fare un enorme ringraziamento al team, agli sponsor della squadra e a tutti quelli ci supportano. Grazie anche a tutti i sostenitori per i loro messaggi”.

Con il sesto posto dell’Estoril hai fatto un bel passo avanti in classifica.

“Siamo passati dal diciottesimo al quattordicesimo posto, con 21 punti. Non vediamo l’ora di guadagnare altre posizioni e confidiamo di farlo nel corso del campionato”.

