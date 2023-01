C’è un’interessante novità per quanto riguarda Kawasaki GP Project e Christian Gamarino. Un “ritorno al passato”, ma in una nuova veste per quanto riguarda il 28enne pilota genovese. Gamarino infatti è il prezioso innesto come team coordinator e coach della squadra guidata da Alessio Altai, per il settimo anno ai nastri di partenza del Mondiale Supersport 300. Un pilota della sua esperienza che può essere solo d’aiuto a Fenton Seabright ed al futuro secondo pilota, per il momento ancora da annunciare.

Un benvenuto, o meglio un bentornato a Christian Gamarino, come sottolinea Alessio Altai. “Sarà il nostro coach e team coordinator per il Mondiale SBK” ha infatti sottolineato il boss del Kawasaki GP Project. “Ho profonda stima per Christian fin dai suoi esordi e da quando ha corso con noi in passato. Sono contento di farlo esordire in questo nuovo ruolo e puntare insieme ad importanti traguardi. Presto annunceremo la nostra line-up, non vediamo l’ora di scendere in pista.”

Una veste differente per Christian Gamarino, compatibilmente con i suoi impegni da pilota. Per ora è ufficiale la sua permanenza nel National Trophy con l’Aprilia RSV4 del team MC7 Corse. “Ricordi fantastici mi legano al team Gp Project” ha aggiunto Christian Gamarino. “Sono davvero contento di tornare a vestire i loro colori, anche se questa volta non sarà una tuta. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con i piloti, mettere a disposizione la mia esperienza e aiutarli a migliorare.”