Superbike Navarra, la scoperta: gli orari TV e le dirette streaming del 20/08

La Superbike oggi scopre la novità Navarra, piccolo circuito spagnolo che ospita il settimo round. Prime prove alle 10:30, le highlights su Corsedimoto

La Superbike oggi scopre la novità Navarra, piccolo tracciato situato ad un centinaio di chilometri da Bilbao, nel nord della Spagna. L’impianto non ha mai ospitato eventi di livello mondiale, ma il disegno della pista potrebbe rivelarsi non banale: ci sono sette curve da prima marcia, ma anche un curvone velocissimo a destra al termine del rettilineo dei box. Il precedente appuntamento di Most ha di nuovo accorciato la classifica, con Toprak Razgatlioglu (Yamaha) piombato a soli tre punti dal capoclassifica Jonathan Rea. Per rispondere all’assalto la Kawasaki ha girato due giorni al Montmelò prima di arrivare a Navarra. “Abbiamo provato cose molto segrete” ha confidato il campione del mondo in carica, fra il serio e il faceto.

Che botti di mercato!

Sul week end peseranno anche gli sviluppi del mercato piloti 2022. Scott Redding ha firmato per BMW, quindi correrà questa seconda parte di campionato da “separato in casa” Ducati. Il britannico è ancora in gioco per la vittoria finale, trovandosi a -50 punti da Jonathan Rea. Anche se manca l’annuncio ufficiale, a rimpiazzarlo sulla Panigale sarà Alvaro Bautista, adesso in Honda e ufficiale Ducati due anni fa, con sedici vittorie all’attivo. Finalmente la Superbike vivrà un fine settimana senza dover fare i conti con la concomitanza della MotoGP, per cui la programmazione SKY torna sull’abituale canale Sky MotoGP HD. Le due gare lunghe verranno trasmesse in chiaro anche su TV8. Le highlights saranno disponibili su Corsedimoto per tutti, ovvero senza alcuna registrazione né pagamento.

La programmazione TV

Venerdì 20 agosto 2021

10:30-11:15 WorldSBK Prove 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

11:25-12.10 WorldSSP Prove 1

15:00-15:45 WorldSBK Prove 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

16:00-16:45 WorldSSP Prove 2

Sabato 21 agosto 2021

9:00-9:30 WorldSBK Prove 3

10:25-10:45 WorldSSP Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

11:10-11:25 WorldSBK Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

15:15 WorldSSP Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

Domenica 22 agosto 2021

9:00-9:15 WorldSBK Warm Up

9:25-9:40 WorldSSP Warm Up

11:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

12:30 WorldSSP Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

Foto: Circuito de Navarra