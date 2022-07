Superbike Most, Prove 1: Rea-Toprak, è già sfida furibonda!

Jonathan Rea scende subito sotto il primato ufficiale della pista e regola Toprak di pochissimo: è già sfida furibonda! Alvaro Bautista sesto tempo. Il Cannibale ha firmato 1’31″893, meglio del giro veloce della Superpole Race 2021 che lo stesso pilota aveva ottenuto in 1’31″996. Toprak ha accusato appena 35 millesimi di ritardo, nello scontro aperto di una sessione d’apertura che è stata fiammeggiante come una qualifica. Alvaro Bautista con la Ducati chiude sesto, in 1’32″546. Davanti al leader del campionato ci sono anche Gerloff, il compagno Rinaldi e Locatelli: tre Yamaha R1 nelle prime cinque posizioni.

Toprak super passo

La Kawasaki ha messo la testa avanti nel finale, approfittando del cambio di gomma che Rea ha operato a cinque minuti dalla fine. Sul passo Toprak è stato forse ancora più efficace, stampando una serie impressionante di giri intorno alla barriera di 1’32. La Ducati saprà tenere il passo di questa Yamaha equilibratissima, e anche di una Kawasaki che non molla mai? Bautista, autore di un innocuo dritto alla chicane a metà sessione, sembra averla presa con una certa calma. Ma c’è tempo per scatenarsi. Intanto la Rossa brilla con Rinaldi quasi appaiato ad un Gerloff ritrovato: i due stanno ancora aspettando la conferma in Ducati Aruba e Yamaha GRT.

Solo 4 gomme soffici disponibili

I piloti questo venerdi si concentreranno sui test con le due soluzioni da gara, cioè la SC0 standard e la SC0 A0674, novità assoluta mai provata da nessuno. Su tratta di due soluzioni medie. Pirelli a Most non ha portato la supersoffice SCQ (che i top rider a Donington avevano utilizzato anche nella gara sprint) e la SCX (soffice da gara) sarà disponibile solo per la qualifica e la Superpole Race (dieci giri). Qui la motivazione fornita da Pirelli. I piloti ne hanno disponibili solo quattro esemplari, quindi considerando che se ne usani due in Superpole e la terza nella sprint, ne resterebbe solo una disponibile per questo venerdi.

Cielo coperto anche per FP2

Il meteo giocherà un ruolo importante nelle strategie del week end. Per il pomeriggio (qui tutti gli orari) è previsto cielo coperto, temperatura aria sui 24 °C. I piloti quindi gireranno, più o meno, nelle stesse condizioni del mattino. Per sabato (Superpole e gara 1) invece l e previsioni danno alta possibilità di pioggia. Si tratterebbe della prima sfida bagnata in questa stagione, incognita aggiuntiva che pesa sul fantastico duello fra Bautista, Rea e Razgatlioglu.

