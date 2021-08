Superbike Most: Delbianco torna al Mondiale, Mercado positivo al Covid

Leandro Mercado colpito dal virus: è in isolamento, ma senza alcun sintomo. Sulla Honda Mie debutta Alex Delbianco, il romagnolo dei salvataggi impossibili

Alla vigilia del round Superbike a Most piove sul bagnato per Honda Mie. La formazione satellite della marca giapponese era rientrata in pista ad Assen, dopo una sosta necessaria per riorganizzazione tecnica. Ma alla vigilia dell’impegno in Repubblica Ceca Leandro Mercato è stato fermato per positività al Covid-19. Al posto del pilota argentino subentra Alessandro Delbianco, che ha già gareggiato con la Honda nel 2019. Si trattava però della precedente versione, quindi il pilota romagnolo torna nel Mondiale senza aver mai provato la CBR-RR nè conoscere le modalità di lavoro del team Mie Honda.

Dalla BMW alla Honda

Delbianco, 24 anni, dalla passata stagione corre nel CIV con la BMW del team DMR. Nell’ultimo impegno a Misano, la pista di casa, è andato particolarmente forte perdendo di pochissimo il confronto diretto con il leader Michele Pirro (Ducati). Nel Mondiale vanta 36 presenze, tutte con Honda, miglior piazzamento un nono posto a Donington, nella gara che lo vide protagonista di uno spericolato fuoripista nell’erba bagnata alla Craner. Qui il racconto.

Leandro Mercado in isolamento

La positività del pilota argentino è stata rilevata prima che entrasse nel paddock di Most: nella Superbike sono ancora in vigore stringenti misure di sicurezza. Piloti e personale sono in “bolla”, cioè tutti vengono adeguatamente verificati prima dell’arrivo in circuito e nei luoghi comuni di lavoro. Mercado sta benissimo, non ha alcun sintomo ma dovrà osservare la quarantena in un hotel. Le gare di Most potrà vederle solo in TV. Qui gli orari in pista e i collegamenti previsti nel week end

Foto: Instagram