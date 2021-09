Superbike Montmelò, Toprak rivincita? Orari TV e dirette streaming oggi

A Montmelò (Spagna) si infiamma la battaglia Superbike. Oggi due sfide in programma, con Toprak a caccia di rivincita su Jonathan Rea. Gara 2 posticipata alle 15:15

Nona tappa del Mondiale Superbike di scena oggi al Montmelò, Spagna: ecco gli orari TV. Gara 2 è posticipata alle 15:15 (20 giri in programma) per evitare la concomitanza con la MotoGP a Misano. SKY offre tutto il programma in diretta, ma il palinsesto è spostato su SKY Sport Action (canale 206). Sempre per la concomitanza MotoGP, solo differite in chiaro su TV8, negli orari indicati qui sotto.

Le highlights su Corsedimoto

Sul nostro sito offriremo (gratis), come di consueto, le highlights delle gare e dei momenti più spettacolari del weekend. Qui di seguito il programma in pista e gli orari dei collegamenti TV. La diretta Sky è accessibile anche on line (sempre per abbonati) via NowTV.

Jonathan Rea di nuovo in testa

Sotto la pioggia la Ducati in gara 1 ha piazzato una travolgente tripletta con Redding, Bassani e Rinaldi nell’ordine. Nuovo cambio al vertice: Jonathan Rea (Kawasaki), pur rallentato dall’assetto “hard wet” sull’asfalto che si andava asciugando, è di nuovo in testa al Mondiale. Ha approfittato del ritiro di Toprak Razgtalioglu tradito dalla Yamaha mentre era al comando: un calo di tensione della batteria ha mandato in tilt l’elettronica della R1. Adesso Rea ha 6 punti di vantaggio. Oggi meteo in netto miglioramento: è atteso sole e temperature sui 24 °C, bisognerà se sono abbastanza per partire con la SCX A0577: la gomma supermorbida necessità asfalto bollente per non distruggersi dopo pochi giri.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri

La programmazione TV

Domenica 19 settembre 2021

9:00-9:15 WorldSBK Warm Up

9:25-9:40 WorldSSP Warm Up

9:50-10:05 WorldSSP300 Warm Up

11:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky Sport Action, differita TV8 ore 16)

12:30 WorldSSP Gara 2 (diretta Sky Sport Action)

14:00 WorldSSP300 Gara 2 (diretta Sky Sport Action)

15:15 WorldSBK Gara 2 (diretta Sky Sport Action, differita TV8 ore 17)

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri