Superbike Montmelò: orari TV e le dirette streaming, occhio al meteo

Orari TV della nona tappa Superbike al Montmelò. Parte la volata mondiale con Toprak a +7 punti su Jonathan Rea. Occhio al meteo

La concomitanza fra MotoGP e Superbike costingerà gli appassionati a districarsi fra una selva di orari TV. La programmazione per la nona tappa delle derivate di serie al Montmelò non cambia di una virgola, a parte il canale: tutte le dirette saranno ospitate su Sky Sport Action (canale 204). TV8, in chiaro, stavolta offrirà le tre gare Superbike solo in differita, alla conclusione dei programmi da Misano. C’è anche un cambio d’orario da tenere presente: gara 2, domenica 19 settembre, è posticipata alle 15:15, dopo la fine della MotoGP a Misano.

Sul nostro sito offriremo (gratis), come di consueto, le highlights delle gare e dei momenti più spettacolari del weekend. Qui di seguito il programma in pista e gli orari dei collegamenti TV. La diretta Sky è accessibile anche on line (sempre per abbonati) via NowTV.

Occhio al meteo spagnolo

Restano cinque round (15 gare) e la volata finale parte con Toprak Razgatlioglu in vantaggio di sette punti su Jonathan Rea. Più staccata la Ducati con Scott Redding, a -72 punti. Ricordiamo che ogni tappa mette in palio 62 punti. Le quattro Yamaha in pista sfoggeranno una bellissima livrea “old stile” in omaggio al 60° dell’impegno racing (qui i dettagli). Piloti e squadre si consumeranno gli occhi sul monitor del servizio meteo: oggi, venerdi 17 settembre, sul Montmelò è atteso cielo leggermente coperto, con scarsa possibilità di pioggia. Se tutto va bene dunque gusteremo due sessioni di prova asciutte (45 minuti ciascuna). Sabato forte possibilità di temporali proprio negli orari di Superpole e gara 1: vedremo la prima corsa bagnata di questo 2021?

La programmazione TV

Venerdì 17 settembre 2021

9:45-10.15 WorldSSP300 Prove 1

10:30-11:15 WorldSBK Prove 1 (diretta Sky Sport Action)

11:25-12.10 WorldSSP Prove 1

14:15-14:45 WorldSSP300 Prove 2

15:00-15:45 WorldSBK Prove 2 (diretta Sky Sport Action)

16:00-16:45 WorldSSP Prove 2

Sabato 18 settembre 2021

9:00-9:30 WorldSBK Prove 3

9:45-10:05 WorldSSP300 Superpole

10:25-10:45 WorldSSP Superpole (diretta Sky Sport Action)

11:10-12:25 WorldSBK Superpole (diretta Sky Sport Action)

12:45 WorldSSP300 Gara 1 (diretta Sky Sport Action)

14:00 WorldSBK Gara 1 (diretta Sky Sport Action, differita TV8 ore 16:15)

15:15 WorldSSP Gara 1 (diretta Sky Sport Action)

Domenica 19 settembre 2021

9:00-9:15 WorldSBK Warm Up

9:25-9:40 WorldSSP Warm Up

9:50-10:05 WorldSSP300 Warm Up

11:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky Sport Action, differita TV8 ore 16)

12:30 WorldSSP Gara 2 (diretta Sky Sport Action)

14:00 WorldSSP300 Gara 2 (diretta Sky Sport Action)

15:15 WorldSBK Gara 2 (diretta Sky Sport Action, differita TV8 ore 17)

