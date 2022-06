Superbike Misano: Rabat sostituto di Puccetti ma il sogno è Rory Skinner

Tito Rabat torna ad assaporare le emozioni del mondiale superbike. Lo spagnolo, ex Campione del Mondo Moto 2 ed ex pilota di MotoGP, sostituisce Lucas Mahias al team Puccetti, infortunato all’Estoril durante la Superpole Race. Il francese aveva riportato la frattura del quinto metacarpo della mano destra e non è ancora in grado di poter gareggiare.

In un primo tempo la squadra emiliana aveva deciso di chiamare lo scozzese Rory Skinner, una tra le stelle più brillanti del BSB.

“Avevamo pensato a Skinner – afferma Manuel Puccetti – però non era disponibile per questo weekend di gara, era impegnato in test ed altre attività”.

Skinner sta andando forte nel BSB, Puccetti lo vorrebbe lanciare a tempo pieno nel Mondiale Superbike. Anche Kawasaki Europa spinge per l’operazione: l’obiettivo comune è far crescere un altro talento seguendo lo stesso cammino intrapreso con Toprak Razgatlioglu. Intanto spazio per Tito Rabat che conosce bene già sia il team che la moto. Lo scorso anno aveva partecipato agli ultimi tre round del WorldSBK sempre in sostituzione di Mahias, infortunato anche allora.

“Sono molto felice tornare a correre con il team Puccetti Racing – dice Tito Rabat – ringrazio Manuel e tutta la squadra per la fiducia riposta in me. Il round di casa è molto importante per loro, io sono molto motivato e assicuro il massimo impegno. Spero di trascorrere un weekend, impegnativo ma anche molto interessante. Non vedo l’ora di tornare a lavorare con la squadra con cui mi ero trovato molto bene l’anno scorso”.

A Misano le Kawasaki del team Puccetti Racing scenderanno in pista con la storica livrea ELF, ispirata a quella usata negli anni 80’ da “Rocket Ron” Haslam.