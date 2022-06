Superbike Misano Prove 1: Toprak di slancio, Rea e Bautista inseguono

Yamaha al vertice nelle prime prove della Superbike a Misano. Su pista molto fredda (solo 20° C d’asfalto) e sotto un cielo plumbeo Toprak Razgatlioglu è stato il più veloce, precedendo il compagno Andrea Locatelli. L’armata R1 ha preso in contropiede Jonathan Rea, a lungo al vertice nella prima fase della sessione, e Alvaro Bautista solo ottavo a sette decimi dal turco. La sessione è stata anche disturbata da qualche goccia di pioggia, che non ha turbato più di tanto Toprak: con 1’34″603 è piombato vicinissimo al primato ufficiale di Misano, siglato l’anno scorso da Rinaldi nella gara sprint (quindi con gomma SCX) in 1’34″356. Fantastico!

Antipasto in grigio

Le condizioni ambientali hanno reso questa sessione poco utile per preparare il resto del week end che stando alle previsioni dovrebbe essere baciata dal sole. Dal pomeriggio di oggi in poi le temperature si alzeranno drasticamente, cambiando i parametri di set up che – ovviamente – il rendimento delle gomme. La Pirelli ha portato due nuove soluzioni SCX (i dettagli qui) che com’è noto necessitano di asfalto ben più caldo di quanto fosse questa mattina. Toprak a Misano però vola, fa testo la vittoria di un anno fa contro un Michael Rinaldi e una Ducati in stato di grazia. Il turco è rimasto a digiuno in quest’avvio di campionato, mentre Bautista e Rea si sono divisi il bottino (4 vittorie contro 5). Il divario in classifica dal leader Bautista comincia ad essere pesante (52 punti) per cui Misano sarà uno snodo fondamentale per il turco.

Bautista parte cauto

Con il caldo sicuramente vedremo un Bautista diverso. In FP1 lo spagnolo è rimasto al coperto, pagando 769 millesimi a Toprak. Con la stessa Ducati Panigale sono andati meglio sia Michael Rinaldi, quarto, che Axel Bassani, subito in scia all’ufficiale che l’emergente veneto spera di sostituire nel 2023. Detto che le Honda confermano i progressi con Lecuona sesto davanti al compagno Vierge, per tutto il resto sarà meglio attendere il bilancio di fine giornata. La seconda sessione scatta alle 15, qui tutti gli orari in pista e in TV.

Foto: Elisabetta Lubrani