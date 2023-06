Superbike Misano: giovedì in bicicletta pensando alla doppietta

Con una piacevole passeggiata in bicicletta sulle ciclabili vicino al Misano World Circuit si è aperto il lungo week-end dell’Emilia Romagna Round del Mondiale Superbike. All’evento hanno partecipato Alex Lowes, Philipp Oettl, Niccolò Bulega, Marcel Schroetter e Mirko Gennai. Sono partiti dal MWC ed hanno percorso complessivamente sette chilometri raggiungendo Portoverde per poi transitare sul nuovo tratto di lungomare. Tappa finale un ristorante un cui li ha accolti Pierfrancesco Chili assieme alle autorità locali ed ai fans. Nicolò Bulega è cresciuto in questa zona e si è divertito a fare qualche impennata. Il suo obbiettivo per il week-end ovviamente è vincere entrambe le gare sulla sua pista di casa.

Il più giovane del gruppo e probabilmente anche quello che si è divertito di più èMirko Gennai, attualmente secondo in classifica Mondiale Supersport 300. A Barcellona aveva conquistato il terzo posto in gara-1 e la vittoria di domenica.

“E’ stata una bella esperienza – racconta Mirko Gennai a Corsedimoto – semplice ma carina. Abbiamo trascorso una mezz’oretta in bici, su un percorso vicino al mare e sono stato bene”.

Pronto per la gara di casa?

“Prontissimo! Sono tranquillo, sto vivendo tutto nel modo giusto. E’ la gara che sento più mia tra quelle presenti nel calendario della Superbike. Verranno in circuito i miei amici e spero veramente di trascorrere un bel week-end. Questa pista mi piace molto. A Barcellona era andato tutto bene ma qui a Misano vorrei fare addirittura meglio. Il mio obbiettivo è cercare di fare una doppietta: sarebbe davvero fantastico”.

Foto Marzio Bondi