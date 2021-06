Venerdi ore 10:30 si apre lo show Superbike a Misano. Tutti gli orari del terzo round mondiale con le dirette tv e streaming SKY Sport e TV8

Venerdi 11 giugno alle 10:30 si apre a Misano il fantastico week end della Superbike. Il tracciato in riva all’Adriatico ospita il terzo round del Mondiale. Sarà un appuntamento importante non solo ai fini della classifica, ma anche perchè segna il ritorno del pubblico sugli spalti del campionato delle derivate di serie, partito da Aragon (Spagna) ed Estoril (Portogallo) con eventi a porte chiuse. Gli spettatori ammessi saranno 5007 nelle tre giornate: venerdi, sabato e domenica. La denominazione ufficiale è “Made in Italy Emilia Romagna” a ribadire lo strettissimo rapporto fra la Superbike e questa zona, che ha una storia ormai trentennale. La prima edizione datata 1991 venne dominata da Doug Polen, texano della Ducati che in quella stagione vinse a mani basse il titolo iridato.

Il nostro sito vi racconterà la Superbike a Misano nei minimi dettagli. Da non perdere le highlights video di qualifiche e gare, proposti con altissimi standard qualitativi e gratis per i nostri lettori, poco dopo la fine delle sessioni. Nel Mondiale Jonathan Rea è di nuovo leader con con 35 punti di vantaggio su Toprak Razgtalioglu (Yamaha) e +38 su Scott Redding, punta Ducati. Per gli inseguitori sarà dunque l’occasione per rifarsi sotto, anche se il Cannibale su questo tracciato ha trionfato in otto occasioni, la prima nel 2009 con la Honda Ten Kate.

Le gare, anche delle categorie di supporto, andranno tutte in diretta su Sky Sport MotoGP HD, per abbonati. Diretta delle due gare lunghe Superbike su TV8, in chiaro, con differita della Superpole Race. In streaming potrete seguire in diretta (per gli abbonati) su Sky GO e NowTV.

Venerdi 11 giugno 2021

09:45-10:15 WorldSSP300 – FP1

10:30-11:15 WorldSBK – FP1 Diretta Sky Sport MotoGP HD

11:25-12:10 WorldSSP – FP1

14:15-14:45 WorldSSP300 – FP2

15:00-15:45 WorldSBK – FP2 Diretta Sky Sport MotoGP HD

16:00-16:45 WorldSSP – FP2

Sabato 12 giugno 2021

09:00-09:30 WorldSBK – FP3

09:45-10:05 WorldSSP300 – Superpole Diretta Sky Sport MotoGP HD

10:25-10:45 WorldSSP – Superpole Diretta Sky Sport MotoGP HD

11:10-11:25 WorldSBK – Superpole Diretta Sky Sport MotoGP HD

12:45 WorldSSP300 – Race 1 Diretta Sky Sport MotoGP HD

14:00 WorldSBK – Race 1 Diretta Sky Sport MotoGP HD e in chiaro su TV8

15:15 WorldSSP – Race Diretta Sky Sport MotoGP HD

Domenica 13 giugno 2021

09:00-09:15 WorldSBK – WUP

09:25-09:40 WorldSSP – WUP

09:50-10:05 WorldSSP300 – WUP

11:00 WorldSBK – Superpole Race Diretta Sky Sport MotoGP HD, differita TV8 ore 13

12:30 WorldSSP – Race 2 Diretta Sky Sport MotoGP HD

14:00 WorldSBK – Race 2 Diretta Sky Sport MotoGP HD e in chiaro TV8

15:15 WorldSSP300 – Race 2 Diretta Sky Sport MotoGP HD

