Superbike Misano: Michael Rinaldi “Grazie al team, al pubblico e al Dovi!”

L’aria di casa fa molto bene a Michael Rinaldi. L’anno scorso a Misano aveva conquistato una doppia vittoria in Superbike ed ora un doppio podio con il sapore della rivincita.

Michael Rinaldi, che emozioni provi?

“Sono molto felice. Nella Superpole Race ero partito molto forte ma nel finale avevo finito le energie quindi avevo perso terreno. Allora mi sono resettato, ho cercato di rilassarmi, focalizzare gli obbiettivi e crederci. Ce l’abbiamo fatta! Abbiamo fatto grandi progressi rispetto alle prime gare. Alvaro sta facendo un altro mestiere in questo momento, è estremamente veloce ma devo guardare a me stesso in questo momento. Sono contento, dobbiamo fare più gare possibili come questa. Voglio dedicare questo podio al mio team ed al pubblico italiano che mi ha dato una marcia in più. Proprio per questo ho lanciato ai tifosi il mio casco. Sono felicissimo”.

Il podio ti appaga?

“Guardando lo scorso anno avrei detto “perché no” ma visto come andavano le cose quest’anno avrei detto “sarà dura” invece è andato tutto bene, abbiamo fatto un ottimo week-end ed un grande miglioramento”.

Questi due podi sono un nuovo punto di partenza?

“Siamo in crescita, ora abbiamo una buona base ed ora possiamo pensare di fare un buon campionato. Passo dopo passo stiamo arrivando, sono molto felice. Il team mi supporta al massimo e lo ringrazio di cuore”.

A Misano era presente il tuo amico Dovizioso. Ti ha detto qualcosa?

“Dovizioso è molto intelligente e non conoscendo gomme e moto non mi avrebbe potuto dare dei consigli però mi aiuta sempre tanto con la sua esperienza e lo ringrazio. Mi telefona spesso, mi segue e vedere il mio amico Dovi a bordo pista mi ha fatto sentire orgoglioso“.

Foto: Marco Lanfranchi