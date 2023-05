Superbike Misano, Lorenzo Baldassarri “Darò più del massimo”

Lorenzo Baldassarri è marchigiano ma romagnolo d’adozione. Vive da tempo a pochi chilometri dal Misano World Circuit, l’autodromo in cui ha conquistato la sua prima vittoria nel Motomondiale. Nel 2016 conquistò infatti uno splendido successo al Gran Premio di San Marino di Moto2 con il team Forward Racing. L’anno scorso, alla sua prima stagione nel Mondiale Supersport, si era classificato secondo in entrambe le gare in sella alla Yamaha del team Evan Bros. Quest’anno è al debutto nel Mondiale Superbike ed è tutto molto più difficile. Nelle prime gare non è andato male ma non ha ottenuto risultati eclatanti con GMT94 Yamaha. Ha centrato la zona punti in tre occasioni e ho sfiorata in altre gare collezionando tanti sedicesimi e diciassettesimi posti.

A Misano non potrà puntare ai vertici, non è un’ipotesi realistica allo stato attuale, ma ambisce ad una gara da protagonista. A pochi giorni dal week-end di gara è molto carico.

“Misano è la gara di casa a tutti gli effetti – dice Lorenzo Baldassarri a Corsedimoto – Abito in Romagna proprio qua vicino quindi questo appuntamento per me ha veramente un sapore speciale. Sono emozionato, è la prima gara di casa come pilota di Superbike. Per me è un appuntamento molto importante. Mi sento molto bene, in forma e sono motivatissimo. Posso fare un bel week-end ci sarà tanto pubblico, i miei amici ed il mio fans club a sostenermi. Non vedo l’ora. Darò più del massimo. Oltre ad andare forte cercherò di godermi il week-end di casa e divertirmi”.

Foto social Lorenzo Baldassarri

