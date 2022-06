Superbike Misano: Lecuona e Vierge dai GP con furore, Honda in agguato

Iker Lecuona e Xavi Vierge pronti per dare l’assalto a Misano. Un circuito che può segnare un nuovo interessante passo avanti per la coppia di esordienti del Team HRC. Il passaggio dal Motomondiale al Mondiale Superbike si conferma ancora una volta un buon punto per ripartire. I due ragazzi spagnoli si sono ben comportati nei primi tre round finora disputati. E in Italia? Le premesse certo sono buone dopo i risultati ottenuti tra Aragón, Assen ed Estoril. Entrambi conoscono bene il prossimo ‘terreno di scontro’, il Misano World Circuit, ora però bisognerà adattarcisi in sella alle CBR1000RR-R FIREBLADE.

Ottimo esordio

Parliamo di risultati: Iker Lecuona in particolare non ha ancora messo a referto uno zero, passando dal 10° posto di Gara 2 ad Aragón al primo podio di categoria conquistato in Gara 2 ad Assen. Nel caso di Xavi Vierge, l’inizio è stato un po’ problematico a livello fisico per i postumi di un infortunio riportato nei test a Barcellona, ma non si è davvero comportato male. Un solo ritiro finora, avvenuto in Superpole Race a Estoril, passando poi da un 12° posto come peggior risultato (Superpole Race ad Assen) alla P5 come miglior piazzamento (Gara 1 a Estoril).

Alla riscoperta di Misano

Alle spalle anche i primi test a Suzuka per la 8 Ore (qui i dettagli), ora si torna a parlare di Superbike. Iker Lecuona preferisce non porsi nessun obiettivo, anche se finora si sta ben comportando. “Ogni volta che entriamo in pista riusciamo a fare sempre meglio: ci avviciniamo ai primi, miglioriamo il ritmo, lottiamo con più costanza. Ma procediamo sempre un passo alla volta.” Il layout però gli piace, così come al collega Xavi Vierge. “Lo conosco molto bene, mi piace molto correrci. Non vedo l’ora di scoprirlo di nuovo con la Superbike” ha sottolineato.

Foto: Honda Racing Corporation