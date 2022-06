Superbike Misano: Alvaro Bautista “Bellissimo, ma non sarà sempre così”

Alvaro Bautista è raggiante. Dopo gara-2 di Superbike non smetteva più di sorridere. Vola sempre più in alto sulle vette della classifica generale ma non solo, la sua Ducati gli piace da impazzire.

“Sono molto felice perché in questo momento appena faccio un piccolo cambiamento alla moto questo funziona – afferma Bautista – Dopo la Superpole race ho deciso di fare una piccola modifica a livello di ciclistica ed è subito andata bene. Nel pomeriggio abbiamo migliorato quindi il setup ed abbiamo fatto dei progressi. Sono contento del week-end perché oltre al risultato ho accresciuto il mio feeling con la moto”.

Ducati a Misano va forte: c’è una spiegazione?

“Sinceramente non so perché le Ducati siano così veloci a Misano. Siamo andati meglio rispetto alle altre gare di Superbike, in questo circuito mi sento benissimo con la moto ma non credo dipenda dalla pista quanto dal fatto che abbiamo trovato un ottimo setup. Mi auguro di andare così bene anche nella prossima gara, in tutte le piste e non solo qui. A Misano anche Rinaldi è andato forte, lo stesso Bassani… E’ la pista Ducati, la migliore in cui correre e spero che abbia rappresentato un nuovo punto di partenza per tutti noi”.

Quest’anno stai andando forte in ogni condizione.

“In questo momento va tutto bene ma sicuramente arriverà il giorno in cui anche noi dovremo soffrire, mi auguro più tardi possibile e non dovremo entrare nel panico. Dobbiamo esserne consapevoli e preparati in modo di restare forti anche in quei frangenti. E’ chiaro: non potrà andare sempre tutto bene come adesso. Ad esempio Toprak ha vinto tanto in Superbike poi ha avuto un momento difficile ma lo ha gestito bene ed oggi ha vinto. Questa è la differenza tra un buon pilota ed un campione“.

Ora un mese di pausa poi Donington.

“Si, la prossima è a Donington e ricordo tre anni fa quanto era stato difficile per noi. Adesso per fortuna siamo messi meglio per noi e penso possa essere ok”.

In questi giorni era sempre presente Dall’Igna a Misano. Ti ha detto qualcosa in particolare?

“E’ stato molto contento. Mi conosce benissimo da tantissimi anni, da quando ho iniziato a gareggiare nel Mondiale. Al momento è semplicemente felice, conosce bene il mio potenziale. L’unica cosa che mi ha detto è di essere molto veloce ma di portarla a casa: la cosa più importante è essere costante e competitivo”.

Foto: Silvio Tosseghini