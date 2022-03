Superbike, Michael Rinaldi sul filo: “Stagione importante per la mia carriera”

Aruba.it Racing Ducati ha presentato il nuovo team alla vigilia della due giorni di test Superbike a Misano Adriatico. Le nuove livree delle Panigale V4R di Alvaro Bautista e Michael Rinaldi rispecchiano la tendenza della scorsa stagione, ma il lavoro principale di Borgo Panigale è nascosto sotto le carene. Ancora una volta l’obiettivo sarà puntare al titolo mondiale per sradicare l’attuale supremazia di Toprak Razgatlioglu-Yamaha e di Jonathan Rea-Kawasaki.

Bautista all’assalto del Mondiale SBK

Per centrare lo stico successo iridato Ducati ha puntato sul ritorno di Alvaro Bautista dopo due stagioni in Honda. Per lo spagnolo si tratta di un quasi clamoroso ritorno dopo la strepitosa annata 2020 conclusa al 2° posto e a lungo dominata prima di sopperire sotto i colpi di Rea. Sia la moto che il pilota sono cresciuti nell’ultimo biennio, la prima con ulteriori aggiornamenti tecnici, il secondo con una maggior esperienza in termini di gomme Pirelli. “Sono molto contento di tornare in questa fantastica squadra, con Aruba.it e Ducati. La considero una vera e propria famiglia e ritrovare praticamente tutto il team con cui ho lavorato nel 2019 rappresenta per me un fattore molto importante. Le sensazioni con la Panigale V4R sono state subito molto positive: penso che la moto sia ancor più equilibrata di quella che ho lasciato. Con una squadra ed una Ducati così competitiva, ovviamente l’obiettivo è di lottare per il titolo“.

Ad affiancare Alvaro Bautista ci sarà il pilota romagnolo Michael Rinaldi, chiamato ad alzare l’asticella delle prestazioni in vista anche del rinnovo di contratto. Per lui c’è in ballo la riconferma nel team Ducati e nel Mondiale Superbike. “Sarà la mia seconda stagione nella squadra ufficiale anche se ormai da molti anni faccio parte della famiglia Aruba.it… Sarà un campionato molto importante sia per me che per la squadra e da questa stagione potrebbe dipendere anche la mia carriera futura. Darò senz’altro il massimo e con l’aiuto del team sono certo che potremo ottenere risultati importanti“.

