Superbike Mandalika: notte mondiale, nuovi orari TV e streaming del 21/11

Ecco gli orari TV della finalissima Superbike. Gara 1, che probabilmente deciderà il testa a testa Toprak vs Rea scatta alle 04 italiane. Bisognerà essere mattinieri...

Ecco i nuovi orari tv della finalissima Superbike a Mandalika, in Indonesia. Il diluvio che ha costretto gli organizzatori a cancellare gara 1 prevista per sabato alle 15 locali (le 08 italiane) ha comportato la modifica del programma. La Superpole Race, che doveva partire alle 11 locali (le 04 italiane) è stata cancellata e sostituita dal recupero di gara 1, sulla distanza originale di 21 giri. Confermata alle 15 locali (le 08:00 italiane) la corsa che chiuderà il campionato, sempre con 21 giri da compiere.

Le highlights su Corsedimoto

Sky Sport MotoGP HD offrirà i due eventi che andranno in onda in simulcast anche su TV8, in chiaro. Corsedimoto offrirà le highlights dei momenti più spettacolari, gratis. Per vivere la resa dei conti fra Toprak Razgatliouglu e Jonathan Rea dunque bisognerà essere particolarmente mattinieri. Il turco della Yamaha ha 30 punti di vantaggio, per cui è abbastanza probabile che gara 1 sia decisiva per l’assegnazione del titolo. Per chiudere i giochi Toprak deve perdere non più di cinque punti da Rea, quindi è campione anche con il secondo posto, se l’inseguitore vince la corsa. I punti in palio nelle due gare infatti sono solo 50.

Le previsioni meteo

Purtroppo la previsione meteo non è rassicurante. Per domenica, nella fascia oraria delle due gare, sull’isola di Lombok sono previste precipitazioni con una probabilità dell’85%. Speriamo che, qualora dovesse piovere, l’intensità non sia paragonabile a quella del giorno precedente. Due gare bagnate renderebbero la sfida densa di insidie per Toprak: in queste condizioni Jonathan Rea di norma è fortissimo.

Domenica 21 novembre 2021

02:00-02:15 WorldSBK – Warm up

02:25-02:40 WorldSSP – Warm up

04:00 WorldSBK Gara 1 – diretta SKY MotoGP HD

06:30 WorldSSP – Gara 2 diretta SKY MotoGP HD

08:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta SKY MotoGP HD e TV8)

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri