La Superbike in Francia gira finalmente sull’asciutto con Toprak Razgtalioglu che accende il turbo e sale in vetta alla classifica nelle prove 3. Nell’unica sessione finora disputata in condizioni ideali il campione del mondo è stato formidabile sia sul giro secco, 1’36″626, che sul passo. La Yamaha infatti ha compiuto una simulazione di dieci giri, tutti sul passo fra 1’36 alto e 1’37” basso. Alvaro Bautista quarto e Jonathan Rea sesto tempo sembrano presi in contropiede: capiremo solo in gara 1 (ore 14) se Ducati e Kawasaki hanno la contromossa nel taschino. Rea è pure incappato in una scivolata nell’ultimo run, senza conseguenze.

Toprak in orbita

Stupisce il notevole distacco che Toprak Razgtalioglu ha inferto al resto del gruppo. Bautista e Rea hanno beccato sette decimi, un pò meno Scott Redding e Loris Baz che con le BMW sono piombati nelle alte sfere della classifica nel finale, con gomme (da qualifica?) fresche. Ovviamente i valori in campo sono di difficile lettura, perchè il venerdi è andato in fumo per scrosci di pioggia, per cui i tre protagonisti del Mondiale sono stati costretti a preparare gara 1 contando su un pugno di giri. Toprak e Bautista ne hanno fatti quindici, Rea appena undici. Sul bagnato il sei volte iridato aveva fatto il vuoto, su pista asciutta invece Toprak è apparso di gran lunga il più incisivo.

Alle 11:10 caccia alla Superpole

Il primo verdetto del week end francese arriverà in tarda mattinata, con la Superpole (15 minuti) che scatta alle 11:10. L’anno passato è stato Jonathan Rea a firmare la qualifica, con il tempo di 1’35″683, al momento primato assoluto per le moto a Magny Cours. Gara 1 scatterà alle 14:00, i giri da percorrere saranno 21. Qui tutto il programma TV. Meteo: stando alle previsioni non dovrebbe esserci rischio di pioggia. Ma nella regione della Nievre i cambiamenti repentini sono all’ordine del giorno.

Jonathan Rea “In testa, la mia autobiografia” In vendita su Amazon