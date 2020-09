Superbike alla resa dei conti: nel settimo round a Magny Cours Jonathan Rea può festeggiare il sesto Mondiale. Ecco tutto il programma, in pista e in TV su SKY MotoGP HD e TV8

La Superbike è arrivata alla resa dei conti: nel settimo round a Magny Cours, in Francia, Jonathan Rea potrebbe chiudere i giochi e festeggiare il sesto Mondiale consecutivo. Il fuoriclasse Kawasaki riparte da +51 punti su Scott Redding, quindi per diventare aritmeticamente campionene deve guadagnarne altri 11 nelle tre gare che si correranno sul toboga della Nievre. A quel punto diventerebbe del tutto ininfluente l’atto finale previsto il 17-18 ottobre ad Estoril, in Portogallo. Pur avendo cominciato la stagione con una rovinosa caduta in Australia e con un calendario ridotto da tredici a otto appuntamenti, anche questa stavolta il Cannibale può laurearsi in anticipo: incredibile!

Tutto in diretta su Sky MotoGP HD

In occasione del round francese il programma orario Superbike torna quello consueto e verrà proposto da Sky Moto HD, fin dalle prime sessioni del venerdi. Le due gare lunghe della top class saranno visibili in simulcast anche su TV8, in chiaro. Telecronaca di Edoardo Vercellesi, commento tecnico di Max Temporali.

Venerdi 02 ottobre 2020

09:00-09:30 WorldSSP300 – FP1 Gruppo A

09:45-10:15 WorldSSP300 – FP1 Gruppo B

10:30-11:20 WorldSBK – FP1 (diretta Sky MotoGP HD)

11:30-12:15 WorldSSP – FP1

13:30-14:00 WorldSSP300 – FP2 Gruppo A

14:15 14:45 WorldSSP300 – FP2 Gruppo B

15:00- 15:45 WorldSBK – FP2 (diretta Sky MotoGP HD)

16:00-16:45 WorldSSP – FP2

Sabato 3 ottobre 2020

09:00- 09:20 WorldSBK – FP3

09:30- 09:50 WorldSSP – FP3

10:00-10:15 WorldSSP300 – FP3 Gruppo A

10:25- 10:40 WorldSSP300 – FP3 Gruppo B

11:00- 11:25WorldSBK – Superpole (diretta Sky MotoGP HD)

11:40- 12:05 WorldSSP – Superpole (diretta Sky MotoGP HD)

12:20- 12:40 WorldSSP300 – Superpole (diretta Sky MotoGP HD)

13:00 WorldSSP300 – Gara Last Chance

14:00 WorldSBK – Gara 1 (diretta Sky MotoGP HD e TV8)

15:15 WorldSSP – Gara 1 (diretta Sky MotoGP HD)

16:30 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD)