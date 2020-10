Alle ore 11 la qualifica del settimo round Superbike: la posizione di partenza è molto importante sul tracciato francese. Le ultime previsioni meteo

La Superbike assegna punti preziosissimi nella prima sfida di Magny Cours. Nel settimo round Mondiale Jonathan Rea giocherà il primo match point per agguantare il sesto titolo iridato di fila. Il 33enne nordirlandese della Kawasaki parte da +51 punti di vantaggio sul ducatista Scott Redding, per cui chiuderebbe i giochi se nelle tre sfide francesi riuscisse ad accumulare ulteriori 12 punti. In ogni caso il campionato non potrà chiudersi oggi: dopo gara 1 resteranno cinque gare, per 99 punti in palio, le ultime tre il 17-18 ottobre ad Estoril, in Portogallo.

Le previsioni meteo di oggi

La prima giornata di prove (qui i risultati finali) è stata condizionata da pioggia battente. Oggi il bollettino meteo di Magny Cours riporta cielo nuvoloso e temperatura molto bassa (9 °C) fino alle ore 11, l’orario della Superpole. Da quel momento è previsto l’arrivo della pioggia, con una possibilità del 40%, mentre le condizioni dovrebbero peggiorare in vista di gara 1 (ore 14) con fenomeno previsto al 90%. Dunque si profila la possibilità che la qualifica si possa disputare sull’asciutto, condizione inedita considerando che i piloti non hanno mai saggiato il nuovo asfalto con le slick.

Sabato 3 ottobre 2020

09:00- 09:20 WorldSBK – FP3

09:30- 09:50 WorldSSP – FP3

10:00-10:15 WorldSSP300 – FP3 Gruppo A

10:25- 10:40 WorldSSP300 – FP3 Gruppo B

11:00- 11:25WorldSBK – Superpole (diretta Sky MotoGP HD)

11:40- 12:05 WorldSSP – Superpole (diretta Sky MotoGP HD)

12:20- 12:40 WorldSSP300 – Superpole (diretta Sky MotoGP HD)

13:00 WorldSSP300 – Gara Last Chance

14:00 WorldSBK – Gara 1 (diretta Sky MotoGP HD e TV8)

15:15 WorldSSP – Gara 1 (diretta Sky MotoGP HD)

16:30 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD)

Domenica 4 ottobre 2020 09:00- 09:15 WorldSBK – Warm up

09:25-09:40 WorldSSP – Warm up

09:50 10:05 WorldSSP300 – Warm up

11:00 WorldSBK – Gara Superpole (diretta Sky MotoGP)

12:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD)

14:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD e TV8)

15:15 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta Sky MotoHD)