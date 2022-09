Superbike, Luca Bernardi si accende “Ora posso solo migliorare”

Dai sogni alla realtà. Luca Bernardi ha sempre desiderato gareggiare nel Mondiale Superbike. A vent’anni ha realizzato il suo sogno però si è trovato catapultato in un campionato estremamente difficile, soprattutto per un esordiente, il pilota più giovane tra quelli presenti in classifica iridata. Più piccolo di lui c’è solo Oliver Konig che però non ha mai centrato la zona punti. Luca Bernardi invece è sedicesimo nel Mondiale Superbike con 32 punti. Ha centrato la top ten a Most ed è quasi sempre in zona punti. A Barcellona è stato sfortunatissimo in gara-1 e si è classificato 11esimo in gara2.

“Nell’ ultimo weekend ho iniziato a capire un po’ meglio la moto – commenta Luca Bernardi – ho fatto dei passi in avanti. Purtroppo in qualifica ho sbagliato l’ultima curva nel mio giro buono e sono partito dalla 17esima posizione. Sfortunatamente in gara-1 sono caduto subito alla terza curva a causa di un contatto con Van Der Mark. Ho poi fatto una buona Superpole Race classificandomi dodicesimo. In gara-2 purtroppo ho sbagliato gomma e questa scelta mi ha penalizzato gli ultimi giri, quindi ho terminato la gara all’undicesimo posto altrimenti avrei potuto fare meglio”.

Il pilota sammarinese è reduce dal grave infortunio dello scorso anno e in agosto si è dovuto sottoporre ad un delicato intervento chirurgico per la rimozione delle placche metalliche che aveva nella schiena.

Ora come stai?

“Fisicamente adesso sto bene. Barcellona è stato il primo week-end in cui ero completamente al cento per cento”.

Sei saldamente in testa alla classifica N-Spired Rider che premia chi fa le rimonte più belle (leggi qui). In palio c’è un’auto. L’hai già ipotecata?

“Si, spero di vincere la macchina ma mancano ancora parecchie gare. In ogni caso non è il mio obbiettivo principale. Come ho sempre detto fin dall’inizio, io devo fare esperienza e migliorare ogni turno”.

Prospettive future?

“Per il prossimo anno ancora non lo so”.

