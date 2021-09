Superbike, Locatelli si conferma con l’ “arma” che gli dà una marcia in più

Locatelli sta diventando sempre più un fattore in Superbike: round dopo round, 'Loka' non si è arreso ma è cresciuto costantemente. Sempre col sorriso..

La Superbike ha una piacevolissima conferma che porta il nome di Andrea Locatelli. ‘Loka’ conferma la sua crescita gara dopo gara e il podio in Gara 1 a Magny-Cours è soltanto il coronamento di un lavoro che sta ottenendo round dopo round i suoi frutti. Dopo un inizio poco scintillante, il bergamasco si sta dunque ritagliando il suo spazio dimostrando di essere sempre più un fattore.

Il numero 55 non ha mai perso il sorriso, neanche nelle situazioni più complicate. Locatelli non ha mai perso l’occasione per rimanere ottimista e, alla lunga, sta pagando. Nel paddock ‘Loka’ non ha mai mancato di dispensare sensazioni positive, neanche nei primi round quando la velocità non era magari quella che si aspettava per l’inizio del campionato.

Un atteggiamento che paga!

Passo dopo passo, weekend dopo weekend, l’atteggiamento sta pagando. In Olanda solo la direzione gara gli ha tolto un doppio podio, ma si è rifatto con gli interessi sempre ad Assen per poi ripetersi a Most. A Navarra invece si è costantemente issato in 4° posizione, dietro ai tre che stanno guidando questo campionato.

Arriviamo così in Francia, dove Locatelli ha conquistato un altro podio in Gara 1 dopo un’altra gara convincente. Il terzo di una stagione dove potrebbero arrivarne molti altri. Andrea è arrivato e inizia seriamente a poter ambire anche a qualcosa di più. Step by step, senza fare troppo rumore ma facendo parlare soltanto i fatti. Sempre con il sorriso, forse la sua arma in più.

