Superbike: Lecuona e Vierge ‘incerottati’ verso il debutto a Most

Il passaggio nel Mondiale Superbike si sta rivelando positivo sia per Iker Lecuona che per Xavi Vierge. Con qualche precisazione, ovvero alcuni problemi fisici per entrambi. L’ex MotoGP ha dovuto gestire la sindrome compartimentale a Donington. L’ex Moto2 è ancora in fase di recupero dall’infortunio alla mano destra riportato in Gara 2 a Misano. “Abbiamo sofferto più di quanto ci aspettassimo” aveva ammesso dopo il round nel Regno Unito. Il duo HRC sta affrontando piste importanti, ma certo è pronto ad una nuova sfida. Stavolta all’orizzonte c’è il tracciato di Most, conosciuto nel 2021 dalla Superbike e riproposto quest’anno, pur riasfaltato in parte. Un impianto molto particolare, lontano dai “canoni” MotoGP a cui entrambi erano abituati. Quindi una difficoltà in più da affrontare e superare.

Una settimana di riposo

È stato un periodo piuttosto frenetico per Iker Lecuona, che non si è quasi fermato un attimo. Un giorno di test i Gran Bretagna, due giornate a Misano, i test in Giappone per la 8 Ore di Suzuka, il round britannico. “Sono state sei settimane impegnative, le ho sentite a Donington” ha ammesso il rookie Superbike, spiegando così la sindrome compartimentale accusata. “Ho trascorso una settimana di relax e riposo per recuperare in vista di Most, un’altra pista nuova” ha continuato lo spagnolo di Honda HRC. “Non ho visto nessun video del tracciato, le prove del venerdì saranno cruciali. Sarà il terzo nuovo circuito per me, ma finora ci siamo sempre adattati bene…” Infine, un dettaglio non da poco: è l’unico pilota Superbike andato sempre a punti quest’anno!

“Adattarci il più presto possibile”

Una nuova scoperta anche per Xavi Vierge, che spera di sentirsi meglio rispetto alla tappa Superbike a Donington. Certo l’infortunio è stato importante, ma lo spagnolo cercherà di migliorare il feeling in sella prima della pausa. Così come i risultati, ripartendo dalla tripletta 13°-15°-13° con cui ha chiuso in Gran Bretagna. Al contrario del compagno di box, il #97 ha cercato di farsi una prima idea di un tracciato “impegnativo, a giudicare dal layout. Ma ho provato al simulatore la scorsa settimana” ha dichiarato l’alfiere HRC. “Speriamo di poter lavorare bene sul set up della moto fin dal lunedì, così come di poterci adattare il più presto possibile, in modo da essere competitivi per tutto il weekend.”

Foto: Honda Racing Corporation