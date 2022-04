Superbike: Jonathan Rea li ha spaventati tutti, sotto il record al primo giro!

Jonathan Rea ha aperto il sipario sulla Superbike 2022 con un colpo da prestigiatore che ha lasciato tutti a bocca aperta. In apertura della prima sessione del campionato, è uscito dai box a tutto gas. Ha scaldato le gomme nel giro di lancio e al secondo ha firmato un mirabolante 1’49″301, un decimo sotto il primato ufficiale del Motorland Aragon. Nei tre passaggi successivi ha fatto in sequenza: 1’49″306, 1’49″606 e infine 1’49″813. Pago del risultato, è tornato nel box Kawasaki dopo lo aspettavano i suoi tecnici con gli occhi sgranati. Ne hanno viste tante dal 2015, non è la prima volta che il Cannibale si fionda in pista spingendo al massimo. Ma la dimostrazione di forza è stata impressionante: nel proseguo nessuno ha girato più forte. Neanche lui.

Ma che gomma avrà usato?

Qualche avversario ha ipotizzato che Jonathan Rea abbia fatto questa serie di giri velocissimi utilizzando la SCQ, cioè la nuova gomma da qualifica che Pirelli ha progettato con l’idea che possa coprire anche i dieci giri della Superpole Race. Ci potrebbe stare, perchè nel precampionato questa copertura ha reso al meglio proprio per 4-5 tornate, per poi calare bruscamente. Per questo, dopo i test, gli stessi tecnici del fornitore unico erano assai dubbiosi sulla possibilità di poterla usare nella gara sprint. Per azzardare questa scelta ci vorrebbe asfalto molto caldo, con le condizioni del venerdi mattina (23° C d’asfalto) sarebbe impossibile. Se invece Jonathan Rea avesse usato la SCX? Questa probabilmente sarà la scelta ideale anche per due gare lunghe, e significherebbe che il pronostico sarebbe già indirizzato…

“Ho fatto una buona colazione”

Il sei volte campione del Mondo ha messo deliberatamente pressione su Toprak Razgatlioglu e Alvaro Bautista, i suoi antagonisti nella corsa al titolo. “Il segreto? Prima di scendere in pista ho fatto una buona colazione” ha scherzato a fine giornata. “Quando ho visto il tempo sul dashboard ho pensato che i tecnici mi avessero fatto uno scherzo, tarando male il cronometro. In realtà è stata una buona giornata, abbiamo tirato un pò le somme del precampionato e siamo molto soddisfatti.” La sensazione è che Kawasaki abbia fatto un deciso passo avanti. “L’anno scorso ero costantemente sul filo del rasoio, adesso non è che vado a spasso, sono al limite. Ma è una situazione molto diversa, ora ho un pò di margine di sicurezza.” Nel 2021 Jonathan Rea è caduto quattro volte in gara, perdendo il duello con Toprak (rallentato da due guasti tecnici…) per tredici punti.