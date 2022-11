Superbike, Jonathan Rea scontento a Mandalika: “Un incubo”

Jonathan Rea non ha brillato nella prima giornata di prove libere Superbike in Indonesia. Il quarto posto finale non è un risultato disastroso, ma il pilota nord-irlandese non ha avuto un grande feeling oggi. La pista riasfaltata ha costretto tutti a partire da una condizione di grip bassissima e solo nel pomeriggio è migliorata. Tuttavia, le sue sensazioni non sono state magnifiche.

Ha incassato quasi un secondo di ritardo rispetto ad Alvaro Bautista in FP2. In casa Kawasaki c’è tanto lavoro da fare, però il potenziale per sistemare tutto c’è. Il team ha grandi tecnici e Johnny è un sei volte campione del mondo SBK. Un anno fa fece doppietta al Mandalika International Street Circuit e non ci sorprenderemmo di vederlo protagonista in gara, nonostante un venerdì complesso.

SBK Indonesia, Jonathan Rea insoddisfatto: ma vuole vincere

Rea ha espresso le seguenti considerazioni al termine delle prove libere odierne: “Al mattino la pista era sporchissima. E anche al pomeriggio, mi sono sentito bene sulla linea ideale in molte aree, ma alcune sono critiche. Fuori dalla traiettoria è un incubo. L’assetto a cui siamo arrivati è piuttosto lontano da quello base, sia come bilanciamento che come posizione“.

Il nuovo asfalto gli ha creato tanti problemi, però rimane fiducioso di riuscire a migliorare il suo livello di competitività nella giornata di domani: “Non mi sono sentito a mio agio per tutto il giorno, neppure al pomeriggio quando il livello di grip è aumentato. Quando non sei comodo e sei nervoso, e la traiettoria è così stretta, è come camminare su una corda tesa solo guardando la corda. Bisogna essere fiduciosi e guardare avanti. Sappiamo cosa ci manca e da dove cominciare sabato“.

Da capire che tempo ci sarà nel resto del weekend, l’incognita pioggia è sempre presente. Comunque Johnny confida nel team Kawasaki e nelle sue capacità per poter sfidare Bautista e Razgatlioglu: “Se sistemiamo un po’ di cose, possiamo lottare per il podio e forse anche per qualcosa di più“.

Foto: Kawasaki Racing