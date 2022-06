Superbike: Jonathan Rea c’è rimasto male “Bautista mi ha scioccato”

La gestione della sconfitta è una qualità dei grandi campioni. Jonathan Rea ha vinto sei Mondiali Superbike e 116 gare, nonostante tutto conosce benissimo questa arte. Nell’arco di un campionato succede che l’avversario possa essere più bravo, e batterti anche se non te lo aspetti. Bisogna incassare, non cercare scuse e meditare la rivincita. Nel dopo di Misano il Cannibale non ha cercato alibi, analizzando la situazione con lucidità, e senza farsi sconti. Ventidue punti di ritardo da Alvaro Bautista sono niente in una stagione che si annuncia incandescente fino all’ultima curva dell’ultima sfida. Qui cronaca e risultati di gara 1

“Ero convinto ma…”

“Se devo essere sincero, all’inizio mi ero convinto di essere messo meglio degli altri due. Ho preso il comando con decisione, perchè volevo prendere il mio ritmo e se possibile lasciarli li. Toprak non l’ho più visto, mi sono accorto che non c’era più dalle segnalazioni. Mi hanno detto che si è fermato per un guasto: è un brutto colpo per lui.” Il piano non è riuscito. Alvaro Bautista è rimasto dietro come un’ombra e quando ha voluto, è balzato davanti. Con uno spettacolare sorpasso al Curvone.

“Alvaro mi ha scioccato”

“In alcune zone della pista ero più forte io, in altre Alvaro. Quando mi ha superato in quinta marcia alla curva 11 nella seconda metà della gara, sono rimasto scioccato. Mi ci è voluto un momento per riprendermi”, ha ammesso Rea. “Dopo non sono più riuscito ad avvicinarmi a lui, il suo ritmo era più veloce e le sue gomme erano in condizioni migliori. Una volta che ha preso il suo ritmo, il secondo posto è stato il miglior risultato possibile per me. Ho tenuto tutto sotto controllo facilmente perché Rinaldi era cinque secondi dietro di me. Sono contento dei 20 punti, ma sono ancora un po’ frustrato”.

Cambio di gomma in vista

Rea e Bautista hanno scelto la stessa gomma anteriore, la SC1 evoluzione siglata A0674. Per il posteriore si sono indirizzati entrambi sulla SCX di nuova concezione, segno che Pirelli ha centrato il bersaglio. Alvaro ha fatto montare la B, siglata B0453, mentre Rea ha puntato sulla A, siglata B0452. Hanno la stessa identica mescola, ma strutture differenti. “Abbiamo l’impressione che Ducati abbia fatto qualche mossa meglio di noi, nel warm up proveremo la B, perchè finora non abbiamo avuto tempo.” Difficile ipotizzare se potrà cambiare le sorti di un week end che sembra destinato a colorarsi sempre di rosso.

Foto: Marco Lanfranchi