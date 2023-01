SBK, Jonathan Rea pronto per affrontare Bautista a Jerez: “Non vedo l’ora”

Il Mondiale Superbike sta per tornare in azione. Mercoledì e giovedì due giornate di test molto importanti a Jerez. In pista non mancherà Jonathan Rea, determinato a mettere delle buone basi per la stagione.

La Kawasaki gli ha promesso una Ninja ZX-10RR più competitiva di quella che ha guidato nel 2022 e lui si aspetta dei progressi significativi. Non disporrà di una moto nuova, però sono previste delle evoluzioni che lo dovrebbero aiutare ad essere maggiormente veloce. Ci sarà sicuramente tanto lavoro da fare in Andalusia.

Superbike, test Jerez: Jonathan Rea ha voglia di correre

Rea in queste settimane di pause ha ricaricato le energie ed è pronto per tornare in azione: “Sono entusiasta di tornare in moto perché nei test di dicembre, a dire il vero, la mia motivazione non era molto alta, arrivando subito dopo l’ultimo round della stagione precedente. Avevamo alcune parti definitive su cui dovevamo prendere delle decisioni. I ragazzi ora hanno avuto il tempo di pensare a tutto e tutti sono rimotivati“.

Il sei volte campione del mondo Superbike ha le giuste motivazioni per affrontare questi due giorni di test a Jerez e spera che non piova, cosa invece successa a dicembre: “Abbiamo anche del nuovo staff nel box per il 2023. Quindi non vedo l’ora di mettermi all’opera a Jerez. Certo, a gennaio il clima può essere incostante, ma stiamo pregando per avere un po’ di tempo asciutto per continuare a lavorare con la Ninja ZX-10RR“.

SBK, Kawasaki pronta alla nuova sfida

Guim Roda ha spiegato come Kawasaki ha lavorato per migliorare in vista del Mondiale SBK 2023: “Negli ultimi due anni abbiamo dovuto affrontare la realtà che altri hanno fatto un lavoro migliore del nostro. Ne abbiamo preso atto e abbiamo lavorato sodo per aggiustare il più possibile i nostri punti deboli. Nella direzione di massimizzare gli strumenti di cui già disponiamo, abbiamo riorganizzato il flusso di lavoro del team e inserito nuovo personale per raggiungere nuovi obiettivi“.

Il team manager KRT conferma che la squadra è stata arricchita con nuovi tecnici. La casa di Akashi vuole tornare protagonista in un campionato nel quale ha già vinto tanto in passato e al quale tiene particolarmente, anche se Rea avrebbe gradito una nuova Ninja per il 2023…

Foto: Kawasaki Racing