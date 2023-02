Superbike, Jonathan Rea sicuro: “Mandalika più indicativa di Phillip Island”

L’inizio di campionato 2023 è stato al di sotto delle aspettative, ma non bisogna mai dare per sconfitto uno come Jonathan Rea. È passato un solo round e ce ne sono altri undici nel calendario Superbike, è presto per fare funerali.

Sicuramente Phillip Island ha confermato che Alvaro Bautista è l’uomo da battere, però quella è anche una pista che allo spagnolo e a Ducati si addice molto. Nel prossimo weekend il campionato fa tappa in Indonesia e sarà interessante vedere quali saranno i valori in pista, se la Kawasaki riuscirà ad essere maggiormente competitiva sul tracciato di Mandalika.

Superbike, Rea cerca riscatto in Indonesia

Dopo la buona seconda posizione in Gara 1, per Rea la domenica in Australia è stata disastrosa con un settimo e un ottavo posto. In Indonesia spera di conquistare un bottino di punti decisamente maggiore: “Cercheremo di capitalizzare il prossimo fine settimana a Lombok facendo buoni punti. L’anno scorso mi sono sentito davvero bene fino all’ultima parte delle gare, quando i rischi che prendevo facevano sovraccaricare l’anteriore. Mi aspetto di essere più forte quest’anno“.

Il sei volte campione del mondo Superbike spera che al Mandalika International Street Circuit le cose vadano meglio rispetto a quanto visto in Australia, è fiducioso di poter vedere una Kawasaki più competitiva: “Cercheremo di fare del nostro meglio. Lombok sarà più indicativa rispetto a Phillip Island, è un progetto di circuito più normale, anche se farà molto caldo“.

I precedenti di Johnny a Mandalika

Il Mondiale Superbike fa tappa in Indonesia per il terzo anno consecutivo. Nel 2021 ci fu la doppietta di Rea, che si aggiudicò Gara 1 e Gara 2. La prima manche venne spostata alla domenica, causa pioggia, e ci fu la cancellazione della Superpole Race. In quel fine settimana le due vittorie non bastarono a impedire che Toprak Razgatlioglu si laureasse campione del mondo.

Nel 2022 è stato proprio il turco della Yamaha a fare tripletta, mentre il pilota Kawasaki ha chiuso terzo le due gare principali e secondo la Superpole Race. Sull’Isola di Lombok dovremmo vedere una battaglia più serrata rispetto a quella di Phillip Island.

Foto: Kawasaki Racing