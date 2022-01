Superbike, Jonathan Rea: “Lotteremo ancora per il Mondiale”

Jonathan Rea punta al settimo titolo mondiale di Superbike nel 2022. Per battere Toprak Razgatlioglu bisogna lavorare su frenata e velocità massima.

Il 2022 per Jonathan Rea si è aperto con l’investitura reale di OBE (Officer of the Order of the British Empire). Ritornerà in pista a fine gennaio sul circuito di Jerez, dove proverà la nuova Kawasaki ZX-10RR con cui darà l’assalto al prossimo Mondiale. Lo scettro iridato è nelle mani di Toprak Razgatlioglu e prima di dire addio alle corse vuole riappropriarsene conquistando il suo settimo titolo iridato.

Il nuovo calendario

La prima speranza è che non ci siano sorprese nel calendario a causa del Covid-19. Gli ultimi due campionati hanno fatto registrare non poche anomalie. “L’anno scorso abbiamo avuto un inizio e una fine in ritardo. Quest’anno iniziamo all’inizio di aprile e dovrebbe essere un calendario più normale“. Jonathan Rea vede di buon occhio l’esclusione dei GP di Jerez e Navarra, dove l’anno scorso non ha particolarmente brillato. “Mi è sempre piaciuta Jerez, ma i miei risultati non sono mai stati così buoni. E anche Navarra è fuori dal calendario, un circuito che l’anno scorso non mi è piaciuto molto – racconta al giornale inglese News Letter -. Quindi il calendario sembra favorevole per noi e ne sono davvero entusiasta“.

Il ‘mea culpa’ di Jonathan

Il nordirlandese sta lavorando molto sul lato mentale e fisico. La preseason servirà per limare alcuni dettagli dello stile di guida e trovare alcuni miglioramenti sulla Ninja. Contro Toprak Razgatlioglu e la sua Yamaha R1 tutto dovrà essere impeccabile. “Non ho avuto una stagione solida e abbiamo commesso degli errori“, ha ammesso Jonathan Rea. “Abbiamo dovuto affrontare alcune difficoltà tecniche e, a volte, abbiamo preso delle decisioni sbagliate sull’assetto“. La classifica finale lo ha “condannato” al secondo posto con soli 13 punti di differenza dal neo campione Superbike. Un aspetto positivo da cui ripartire.

Rea e la sfida con Toprak

Dal suo diretto rivale prenderà ispirazione per migliorare alcuni aspetti. A cominciare dalla fase di frenata dove l’avversario turco sembra inimitabile. “Ho notato che fa alcune cose che io non potevo fare con la moto. Ad esempio cercare di frenare ancora più a fondo e girare con la ruota posteriore sollevata. Cose che in questo momento non riesco a fare“. L’altro handicap è la velocità massima sul rettilineo, un’area dove Kawasaki non potrà fare grossi miracoli. “Non possiamo semplicemente trovare magicamente la potenza, anche se ci sono molte altre aree in cui possiamo migliorare. Abbiamo già affrontato alcune di queste aree nel nostro primo test invernale“.

Stavolta non parte da grande favorito, la pressione è su Toprak. Ma Jonathan Rea, ancora primo in quanto a numero di fan in Superbike, assicura: “Se faccio quello che so di poter fare e prendo buone decisioni allora lotteremo ancora per un titolo mondiale“.