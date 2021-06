Superbike, Jonathan Rea ha capito come far girare meglio la Kawasaki

Jonathan Rea-Kawasaki due anni fa fecero il pieno a Donington, con la nuova Ninja il Cannibale riparte all'attacco del settimo titolo Superbike. Uno show per 4 mila spettatori

L’ultima volta che la Superbike ha corso a Donington c’è stato un uomo solo al comando. Nel 2019 Jonathan Rea fece il pieno sul saliscendi dell’East Midlands, conquistando le tre gare in programma. La prima per distacco, le altre due in volata su Toprak Razgatlioglu. A quei tempi il turco era un rookie, aveva la Ninja “satellite” del team Puccetti e nutriva una certa deferenza del fuoriclasse che lo aveva preso un pò sotto la propria ala. Probabilmente per tenerlo sotto controllo, piuttosto che lanciarlo. Tanto è che a fine di quella stagione, quando si parlava di Razgatlioglu come probabile compagno di squadra, Jonathan Rea fece carte false perchè Kawasaki Racing Team optasse per il più malleabile Leon Haslam. Spingendo, di fatto, Toprak nelle braccia della Yamaha. Adesso l’ex allievo, a soli 20 punti di distanza nel Mondiale, minaccia di essere il più serio ostacolo di Jonathan Rea nella corsa verso il settimo mondiale di fila. Qui gli orari in pista e in TV

Uno show per soli 4000 spettatori

Le autorità britanniche permetteranno l’accesso ad appena 4 mila spettatori, una presenza assai sparuta in un impianto che ne potrebbe contenere venti volte di più. Inspiegabile come ci possano essere 60 mila tifosi di calcio pigiati dentro lo stadio Wembley mentre a Donington si debbano rispettare le più stringenti misure di sicurezza. Bisogna anche sottolineare che in Gran Bretagna la situazione è difficile: ieri ci sono stati quasi venti mila casi di positività al Covid-19. La variante Delta sta costringendo a rivedere il piano di riaperture generalizzate. Per il personale non britannico del mondiale, parliamo di un migliaio di persone, la trasferta non sarà uno scherzo: saranno necessari tre tamponi, fra prima, durante e dopo il viaggio.

“A Donington la Ninja andrà molto bene”

Dopo Misano, dove ha preso tre volte paga da Rinaldi e Razgatlioglu, Jonathan Rea ha avuto modo di scoprire Navarra, tracciato spagnolo novità del calendario 2021. “E’ stato un ottimo test, ci sono alcune curve strette che richiamano la sezione più lenta di Donington e abbiamo capito alcune cose che ci aiutano a far girare meglio la Kawasaki” rivela il campione del mondo. “Nel 2019 è stato un week end eccezionale, la Ninja si adatta bene al circuito (18 vittorie, più di ogni altro Costruttore, ndr) e sono convinto che con la nuova versione andrà anche meglio”. Al Cannibale è tornata fame, Donington potrebbe essere uno snodo importante di questa combattuta e spettacolare Superbike.

