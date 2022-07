Superbike, Jonathan Rea felice a metà: “La modifica non ha funzionato”

Il primo round Superbike a Donington Park regala subito un colpo di scena, anzi due. Toprak Razgatlioglu conquista la prima vittoria in una gara principale, dopo il successo a Misano nella Superpole Race. Il secondo avvenimento eccezionale è la caduta di Alvaro Bautista a otto giri dal traguardo, dopo aver combattuto a lungo contro Jonathan Rea. Uno zero pesante per la classifica del pilota spagnolo della Ducati Panigale V4R che vede avvicinare il diretto inseguitore della Kawasaki a -16 punti.

Podio Superbike senza Bautista

Strategia perfetta ed esecuzione impeccabile per il campione in carica della Superbike, che si piazza in testa dalla prima curva e si tiene fuori da ogni contesa che si svolge alle sue spalle. Toprak Razgatlioglu si prende una vittoria sicuramente importante per il morale, oltre che per la classifica. Scattato dalla terza posizione in griglia di partenza, il turco della Yamaha forse non credeva in un trionfo così marcato. Imprendibile nel corso dei 23 giri, forse le alte temperature pomeridiane hanno giocato a favore della Yamaha R1: “Sono molto contento, è la prima volta che quest’anno vedo la vittoria in una gara lunga, abbiamo fatto uno sforzo pazzesco per sistemare la moto e mi sento finalmente come l’anno scorso. Grazie a tutti i fan, domani ci riprovo“, ha commentato il talento turco.

20 punti guadagnati per Jonathan Rea sul leader del Mondiale Superbike, Alvaro Bautista. Ma resta un pizzico di amarezza per la mancata vittoria, forse complici anche i vari cambiamenti al setting della sua Ninja ZX-10RR. “Non mi sono sentito bene in gara, in realtà pensavo che la modifica sul bilanciamento del telaio fosse più favorevole, invece non ha funzionato con il cambiamento delle condizioni. Domani speriamo di riavvicinarci, complimenti a Toprak che ha fatto una gara pazzesca – ha detto Jonathan Rea nel parco chiuso -. Facevo fatica a trovare il ritmo, non sono riuscito a stare con pista libera… Non vedo l’ora di sistemarmi per domani e stargli vicino“.

Lowes vince la sfida con Redding

Ritorna sul podio Alex Lowes che, davanti al pubblico di casa, conquista il suo 30° podio in carriera, l’ultimo risaliva a Magny-Cours nel 2021. Fino all’ultimo giro di Gara-1 ha lottato con la Bmw di Scott Redding che alla fine ha pagato un po’ il consumo delle gomme. “Bellissima battaglia con Redding, non sono stato veloce come avrei pensato. Sono stato più efficace di lui in frenata, avevo più gomma, ma speravo di poter stare con Jonathan e Toprak. Domani cercherò di fare ancora meglio“.